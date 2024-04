Grande Fratello, Fiordaliso contro la vittoria di Perla Vatiero: "Doveva vincere Beatrice Luzzi"

Fiordaliso, tra le protagoniste della recente edizione del Grande Fratello, ha detto la sua sulla vittoria di Perla Vatiero al settimanale Nuovo Tv. La cantante non aveva mai nascosto di trovare le dinamiche dei Perletti piuttosto noiose e quindi, secondo l'ex gieffina, avrebbe meritato di più Beatrice Luzzi.

Al settimanale Chi, la cantante aveva pronosticato la vittoria dell'attrice romana e anche difeso Anita Olivieri:

Sicuramente vincerà Beatrice e se lo merita. È una donna che ha deciso di non mollare. Mi aveva detto che era rientrata nella Casa perché aveva lasciato tante cose all’ultimo momento. In Beatrice si ritrovano tutte le donne che non ce l’hanno fatta, non più giovanissime, in cerca di riscatto. Però, mi dispiace vedere che persone forti non vengano percepite così dal pubblico. Per esempio ad Anita, che io amo, non viene perdonato il fatto di essere bella e giovane. Prima era un quid in più, adesso è diventata una colpa."