Grande Fratello, Fiordaliso confessa: "Anita Olivieri dovrebbe staccarsi da Giuseppe Garibaldi"

Fiordaliso si sbilancia sul rapporto nato al Gf tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi.

Tempo di bilanci e confessioni per Fiordaliso nella Casa del Grande Fratello. Dopo aver espresso le sue opinioni su alcuni dei concorrenti, la cantante ha confessato a Rosy Chin il suo reale pensiero sul rapporto tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi.

La confessione di Fiordaliso

Fiordaliso e Rosy Chin a confronto sulle dinamiche della Casa del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Dopo aver espresso le sue opinioni sui rapporti che continuano a cambiare e sulla difficoltà di andare avanti, la cantante si è sbilanciata su Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi:

Secondo me dovrebbe un po' staccarsi da Giuseppe, io però non glielo dico. Qua dentro devi avere il tuo punto di riferimento sennò stai male, io non ce li ho più ma va bene così...Anita dovrebbe staccarsi, ma loro si sentono forti insieme. Devono fare ovviamente quello che si sentono, però uno lo dice per il suo bene...

Un pensiero condiviso anche da Rosy. Le due concorrenti decideranno di affrontare Anita e rivelarle il loro pensiero sul rapporto con Giuseppe? Chi sarà il prossimo eliminato dal gioco? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf che andrà in onda il prossimo 15 gennaio 2023 in prima serata su Canale 5.

