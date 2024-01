Grande Fratello, Ciro Petrone vorrebbe rientrare in Casa: "Per riaccendere fuochi"

Gossip TV

L'attore campano, ospite nell'ultimo appuntamento di Casa Chi, ha espresso il desiderio di tornare al Grande Fratello dopo il suo ritiro a novembre.

"Non nascondo che ho proposto di farmi rientrare come ospite per una o due settimane per riaccendere il fuoco. In casa ne hanno bisogno. Ginevra (Lamborghini, ndr) fu squalificata e la fecero rientrare, io l’ho deciso da solo di uscire. Dallo studio non posso dire sempre le cose che penso, ci pensa Mughini", ha dichiarato Ciro che dunque avrebbe già proposto agli autori la volontà di tornare come ospite e smuovere qualche dinamica. Ciro ha deciso di lasciare la Casa perché nelle ultime settimane stava vivendo un forte malessere psicofisico aggravato da una brutta insonnia che non lo faceva risposare abbastanza. Nonostante il pubblico e i suoi compagni d'avventura lo hanno spinto a restare, Ciro è sembrato irremovibile nella sua decisione. Anche la mancanza della famiglia e della sua fidanzata Federica Caputo ha influito sulla decisione ma sembra che con la sua compagna adesso sia vivendo un momento di crisi. Il 36enne campano ha parlato anche della scelta di Beatrice Luzzi di tornare nella Casa dopo la scomparsa del padre.

"Non era semplice decidere. Penso che lei sia una persona intelligente e matura, ha fatto la scelta giusta. Non ti nascondo che per me sarebbe stato molto difficile."

