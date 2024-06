Grande Fratello, Federico Massaro parla di Sergio D'Ottavi: "Io non mi sarei comportato così"

Gossip TV

Il 29enne milanese, Federico Massaro, tra i protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello, ha parlato dei suoi ex coinquilini, e delle recenti rotture avvenute tra Anita Olivieri e Alessio Falsone e quella tra Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti.

Grande Fratello, Federico Massaro: "Non mi aspetto che Alessio e Anita si lasciassero, invece Greta e Sergio un pochino di più forse"

Proprio su quest'ultimi, Federico ha affermato di non approvare alcuni atteggiamenti di Sergio dentro e fuori dalla Casa e anche l'annuncio dell'ex gieffino su Instagram in cui ha comunicato la fine della relazione con Greta insinuando anche dei tradimenti da parte dell'ex tentatrice:

"Con me Sergio dall’inizio non si è comportato bene, con altri sicuramente sì. In una occasione mi è arrivato all’orecchio che lui mi ha definito una persona falsa, mentre quando ci vedevamo faceva grandi sorrisoni, non mi è piaciuto, continua a non piacermi, ma non c’è odio. Ci sono tante cose che non mi sono piaciute anche all’interno della Casa che hanno riguardato lui. Io a Greta voglio bene, non ho problemi con lei, speravo che lei trovasse del tempo per se stessa perché secondo me ne avrebbe avuto tanto bisogno, quindi correre da una relazione all’altra è difficile. L’ho sentita un pochino dopo che si è lasciata, non abbiamo parlato nello specifico, non so se fosse tranquilla. In questo periodo sto molto nel mio, le ho scritto un messaggino carino perché mi faceva piacere. Non mi aspetto che Alessio e Anita si lasciassero, invece Greta e Sergio un pochino di più forse. Non è un segreto che a me non stia tanto simpatico Sergio, ho visto come lei era vicina a Vittorio e facevo il tifo per loro due perché voglio tanto bene ad entrambi.""Non mi è piaciuto che abbia parlato di tradimenti nella sua storia su Instagram, vero o falso che fosse. Non mi sarei comportato così e quando vuoi bene a qualcuno sicuramente non vuoi che stia con una persona che non ti sta particolarmente simpatica. Come persona, da quello che fo visto nella Casa a me Greta piace, ma non ci avrei provato con lei anche se non ci fosse stato Sergio, non era il mio tipo."

Federico ha poi raccontato che il ritorno alla realtà è stato piuttosto complicato all'inizio. Nonostante al Grande Fratello ci fossero alcune attività, queste erano poche rispetto a quelle che normalmente svolge nella vita quotidiana. Riprendere la routine dopo quattro mesi di pausa è stato impegnativo, poiché il reality rappresenta un mondo completamente diverso. L'ex gieffino ha parlato dell'esperienza come un test significativo e una sfida avvincente, che ha vissuto come un'avventura. L'obiettivo era imparare di più su se stesso e su come interagire con gli altri. Il modello milanese non aveva una chiara idea di cosa aspettarsi, quindi parteciperebbe di nuovo con una maggiore consapevolezza, informandosi meglio prima di affrontare l'esperienza, che si è rivelata molto intensa. Massaro è stato a volte messo sotto accusa da parte del resto del gruppo soprattutto per le sue esternazioni forti e senza filtri. Tuttavia ha dichiarato di aver imparato quanto sia importante esprimere i propri pensieri anche se è estremamente difficile in quella situazione.

L'ex gieffino ha ammesso che nutriva una certa simpatia per Rosy e per Anita:

"L’unica che mi piaceva in Casa era Rosy, non solo perché ho un debole per le orientali, ma anche per come si è data da fare per tutti nella Casa. Per un certo periodo, non so cosa mi fosse preso, mi piaceva Anita sì. Adesso sono tranquillissimo nella mia vita privata!"

