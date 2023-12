Grande Fratello, Federico Massaro e Vittorio Menozzi distanti: le confessioni dei due concorrenti a Marco Maddaloni

Gossip TV

Vittorio Menozzi chiarisce la sua posizione a Marco Maddaloni al Gf: "Il mio adesso è un momento autocritico".

Nella Casa del Grande Fratello sembrava essere nata un'amicizia speciale tra Federico Massaro e Vittorio Menozzi. L'allontanamento improvviso e inaspettato di quest'ultimo, però, ha mandato in crisi il modello che si è lasciato andare a uno sfogo con Marco Maddaloni.

I consigli di Marco Maddaloni ai due concorrenti del Gf

Federico Massaro è andato in crisi per Vittorio Menozzi. Il motivo? Dopo Natale, il giovane concorrente si è allontanato senza un reale motivo dal modello, che non ha nascosto il suo dispiacere e la sua delusione. A cercare di consolare il modello ci ha pensato Marco Maddaloni, che gli ha consigliato di viversi questa esperienza al meglio:

Tu non devi andare in crisi come sto vedendo. Magari adesso passa un po’ meno tempo con te, ma non c’è nulla di strano. Lui magari ti ha dato cento subito e poi è andato un po’ a scalare. Mica però per questo non ti vuole bene o non ci tiene. Lui è fatto così, ha delle giornate che non lo vedi e non lo senti, è affranto e immerso nei suoi pensieri. Poi delle volte baam è spumeggiante. Non far girare la tua giornata e la tua vita intorno all’umore di un altro. Tu devi essere Federico, che gestisce le sue giornate in autonomia. Prendi questa esperienza come dve essere presa. Di sicuro non pensare che Vitto non ti voglia più intorno.

Dopo Federico, anche Vittorio si è confidato con Marco rivelandogli di avere molti pensieri e preoccupazioni. Come riportato da Biccy, infatti, Menozzi ha confessato:

Sono un po’ pensieroso in questi giorni. Sai non è che… io ho i miei momenti. Io magari domani mi sveglio e sono un’altra persona. So che certe situazioni potrei anche evitarle. Ci sono tanti lati di me che voglio iniziare a buttare fuori e proporre. Vorrei mostrare tutto. Sai quando non è facile buttare fuori… Il mio adesso è un momento autocritico.

