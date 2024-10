Grande Fratello, Federica e il tentatore Stefano di Temptation Island presto nella Casa? L'indiscrezione!

Gossip TV

Stando a una recente indiscrezione, sembra che Federica e il tentatore Stefano dell'attuale edizione di Temptation Island potrebbe varcare la soglia della Casa del GF!

Una recente indiscrezione svela che nella Casa del Grande Fratello potrebbero fare il loro ingresso due dei protagonisti dell'attuale edizione di Temptation Island. Stiamo parlando di Federica Petagna e del tentatore Stefano: lei è entrata insieme al fidanzato Alfonso, dal quale si vocifera si sia separata alla fine del percorso nel docu-reality. E, sembra che da qualche settimana Federica abbia iniziato a frequentare il tentatore Stefano, dato che è stata spesso avvistata a Milano.

GF, Federica e Stefano di Temptation Island tra i prossimi concorrenti?

In attesa di scoprire se il viaggio nei sentimenti di Alfonso e Federica si concluderà con un addio per i due, è iniziata a circolare una nuova voce. Sembra, infatti, che Federica possa essere tra le prossime a varcare la soglia della Casa del GF di Alfonso Signorini. E che, insieme a lei, potrebbe esserci non il fidanzato Alfonso ma il tentatore Stefano, al quale si è avvicinata molto nel suo percorso a Temptation Island.

A diffondere la segnalazione è stata l'esperta di gossip Deianira Marzano: la gossippara aveva già rivelato che Federica e Stefano avrebbero iniziato una frequentazione, ma ora sembra che i due protrebbero entrare nella Casa del GF. Infatti, nelle prossime settimane è previsto l'ingresso di nuovi concorrenti e tra loro potrebbero esserci Federica e Stefano.

Marzano ha pubblicato sulla sua pagina Instagram il messaggio di una sua fan che le ha rivelato questa indiscrezione, fornendo anche dettagli sul presunto flirt tra Federica e il tentatore:

"Federica ha altri interessi e soprattutto a Milano e ti dirò di più, forse c'è la possibilità che facciano entrare sia lei sia il tentatore al Grande Fratello"

Temptation Island, Federica e Alfonso si sono lasciati? La segnalazione

La coppia formata da Federica e Alfonso ha sempre destato una certa curiosità nei telespettatori del docu-reality di Canale5: insieme da 8 anni, i due vivono un rapporto tossico e malsano, nel quale Alfonso impedirebbe alla fidanzata qualsiasi libertà.

Dall'andare a mangiare una pizza con le amiche, all'indossare costumi succinti. Date queste premesse, sul web si è scatenata una polemica contro il ragazzo e diversi fan ora sperano che Federica possa dirgli addio.

Una speranza che potrebbe essere ben riposta, stando alla segnalazione che ha riportato qualche giorno fa Deianira Marzano. L'esperta di gossip, infatti, ha annunciato che Federica avrebbe lasciato Alfonso e starebbe frequentando il tentatore Stefano:

" Federica di Temptation alla puntata dopo un mese si è presentata sola. Una sua amica ha rivelato che Federica sale spesso a Milano per incontrare l’ex tentatore Stefano"

Scopri le ultime news su Temptation Island