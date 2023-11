Grande Fratello, ex vippona sulla mancata squalifica di Giampiero Mughini: "Loro distruggono solo che non gli serve più"

Gossip TV

Nel corso della diciassettesima puntata del Grande Fratello, è stata eliminata Giselda Torresan, al televoto contro Angelica Baraldi (che sembrava sfavorita) e Giampiero Mughini, il vip preferito con maggiori preferenze. I dubbi di un'ex vippona della settimana edizione.

Nel corso della festa di Halloween organizzata dal Grande Fratello, Giampiero Mughini si è lasciato andare ad un'esternazione molto criticata e discussa nei confronti di Angelica Baraldi che ha definito "zoccol*".

Grande Fratello, Elenoire Ferruzzi: "Gli autori palesano dei gesti e nascondono altri gesti fatti da altre persone"

Una "battutaccia" secondo il giornalista, assolutamente in buona fede che tuttavia ha scatenato molte polemiche e creato un grande disagio alla gieffina che si è sfogata piangendo con gli altri inquilini. Se il pubblico si aspettasse dunque l'eliminazione o la squalifica di Mughini si è invece ritrovato a vederlo il vip preferito al televoto contro Angelica, Giuseppe, Alex e Giselda che è stata eliminata. A tal proposito, un'ex vippona della quinta edizione del reality ha espresso la sua opinione in merito, attaccando il programma e la sua autenticità:

"Avevate dubbi sulla squalificazione o eliminazione di Mughini? Io no! Loro distruggono mediaticamente solo chi secondo loro non serve più al programma autorizzando tutto l’odio d’Italia sulla persona come fecero con la sottoscritta in questo caso, palesando dei gesti e nascondendo altri gesti fatti da altre persone, io non dimentico le parole che mi furono dette, senza tutela alcuna, Ricordo quel programma con dolore, ricordo con amore solo i miei compagni e colleghi i quali mi hanno voluto davvero bene, loro si. Elenoire Ferruzzi."

Non sorprendono più di tanto le guide autoriali del reality che da sempre attuano provvedimenti molto severi ad alcuni concorrenti passando dal chiudere un occhio con grande semplicità e nonchalance. Basti pensare che l'altro ieri Alex Schwazerha ammesso di aver bestemmiato (Anita lo aveva già riferito) per ben due volte. "Sì ho bestemmiato due volte, scusate. Però stavo per cadere dal tapis roulant, ero a 18 all’ora. Scusate, ma stavo per rischiare la vita“. ha dichiarato il marciatore parlando con Mughini e la Fiordaliso.

