Grande Fratello, ex gieffino su Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi: "Lui ha altri gusti..."

Continuano le insinuazioni sull'orientamento sessuale di Vittorio Menozzi. Questa volta, a parlare, un ex concorrente dell'attuale edizione del Grande Fratello, Lorenzo Remotti che insieme a Valentina Modini, è stato ospite nell'ultima puntata 361 Lounge. Parlando del rapporto di Vittorio con Beatrice Luzzi e la possibilità che tra loro possa nascere qualcosa, Lorenzo ha dichiarato:

Vittorio viene bene come giocatore per Beatrice, perché lei secondo il mio punto di vista è 50 % attrice e 50 % presa dalle storie e sfrutta questa cosa di Vittorio, ma arriverebbe al bacio e nulla di più se fosse. Perché Vittorio per conto mio ha altri gusti, chi vuol capire, intenda. È un mio pensiero. Io ho avuto dei campanelli di allarme che mi hanno fatto pensare che lui non andrebbe non solo con Beatrice, ma neanche con un’altra donna. Lui gioca gioca, ma non arriva mai al dunque. Io quando parlavo con Vittorio mi trovavo molto bene, poi Beatrice ha Giuseppe che è tutto l’opposto.

Non è la prima volta che a Vittorio giungano questo genere di considerazioni. Nei giorni scorsi, una battuta di Mirko Brunetti è stata giudicata omofoba e fuori luogo. Mirko e Marco Maddaloni, nei scorsi, erano avvolti in una coperta per coprirsi dal freddo. Lo sportivo ha scherzato con il 26enne chiedendogli di "non appoggiarsi dietro". Mirko, quindi, ha esclamato ironico:

"No, no, ma mica sono Vittorio"

