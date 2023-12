Grande Fratello, ex gieffino senza freni su Massimiliano Varrese: "È troppo concentrato su se stesso, lui sa benissimo che.."

Gossip TV

Alex Belli commenta il percorso di Massimiliano Varrese e svela se entrerà nella Casa del Gf.

Massimiliano Varrese è sicuramente uno dei protagonisti indiscussi dell'attuale edizione del Grande Fratello. A commentare il suo percorso ci ha pensato Alex Belli che, ospite del programma radiofonico Turchesando, ha criticato il comportamento ambiguo assunto dall'attore nei confronti di Beatrice Luzzi.

Alex Belli critica Massimiliano Varrese

Alex Belli è tornato a parlare della nuova edizione del Grande Fratello. Ospite di Turchesando, il programma radiofonico condotto da Turchese Baracchi e in onda su Radio Cusano, l'ex discusso gieffino ha colto l'occasione per dire la sua sul comportamento assunto da Massimiliano Varrese nei confronti di Beatrice Luzzi rivelando di non credere alle scuse dell’attore:

Ci sono sempre due piani da analizzare: il fatto che uno tiri fuori le scuse dell’attore, anche io sono attore e si può portare in scena dell’intrattenimento però nei contenitori dove l’intrattenimento ci viene richiesto. Nel momento in cui si fa un reality, insomma sembra una scusa. È chiaro che poi uno cerca sempre una via di uscita. L’attore, in un reality, può portare intrattenimento per esempio quando si organizzano feste, ma nello sviluppo del reality c’è la persona e non l’attore. Francamente mi sembra molto debole come scusa. Anche io sono abituato a stare sul set però poi quando usciamo dal set ritorniamo ad essere noi stessi. Nel reality non puoi indossare le parti di un personaggio. Quando sei sul set leggiamo la sceneggiatura, studiamo un personaggio e lo portiamo in scena, ma nel reality non è richiesto questo. Non si ha una sceneggiatura, ci sono solo persone che stanno in un contesto difficile. Nessuno di noi deve recitare un personaggio, quindi la scusa è molto debole...

Lui ha capito benissimo e sa che ha camminato su dei carboni ardenti e sanno cosa sta succedendo perché glielo hanno anche comunicato al di fuori della Casa. Sa di aver pestato un bel mer*one e mi auguro che, da grande professionista, possa correggere il tiro e andare su un’altra cosa. Adesso si è anche tagliato la barba perché pensa che la barba addolcisca il suo visino visto che gli hanno detto che ha lo sguardo cupo.

A proposito di un suo possibile ritorno nella Casa del Gf, Alex ha confessato:

Non è il mio game, quest’anno non è il mio game. Io non rinnego mai le cose che faccio e le rifarei. Ma io sono programmi che voglio fare dall’inizio, non entro mai in programmi già avviati con dinamiche [...] Sogni lavorativi sono tanti, dal punto di vista vita invece sogno di diventare papà, spero si avveri presto questo desiderio.

