Grande Fratello, ex gieffina rivela: "Beatrice Luzzi opinionista del reality? È giusto che..."

L'ex apprezzata gieffina Guenda Goria, al timone della prima stagione di The Social Home, commenta il ritorno di Beatrice Luzzi al Grande Fratello nel ruolo di opinionista.

Domani, lunedì 23 settembre 2024, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, Guenda Goria ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato della sua esperienza lavorativa al timone di The Social Home e commentato il ritorno di Beatrice Luzzi nel reality show di Alfonso Signorini.

Guenda Goria si sbilancia su Beatrice Luzzi

La terza puntata del Grande Fratello, andrà in onda domani lunedì 23 settembre 2024 in prima serata su Canale 5. A commentare il ritorno di Beatrice Luzzi in studio nel ruolo di opinionista del reality show è arrivata l'ex gieffina Guenda Goria che, in un'intervista rilasciata a Superguidatv, ha affermato:

Sono felice che ci sia Beatrice che è un volto apprezzato e stimato. Sarà bravissima come opinionista [...] E’ giusto che le persone che hanno partecipato al Grande Fratello possano lavorare all’interno del programma apportando la loro esperienza e il loro feedback.

Guenda al timone di The Social Home

Chiuso il capitolo Grande Fratello, Guenda ha parlato della sua nuova esperienza lavorativa. Dopo il forfait di Alex Belli, infatti, la figlia di Maria Teresa Ruta sarà la conduttrice del nuovo e attesissimo reality web The Social Home, l’innovativo format che promette di rivoluzionare il mondo dello spettacolo.

E’ per me una nuova sfida, molto coraggiosa. Ho trovato un bellissimo gruppo di lavoro, di persone che sono grandi professionisti della tv. Sono anche emozionata perché è un debutto alla conduzione di un reality che è una macchina molto complessa. Io cercherò di fare del mio meglio e soprattutto avrò accanto a me due spalle meravigliose che penso voi sappiate chi sono. Cercheremo di essere liberi perché il politically correct ha un po’ stancato e anche autoironici. Saper ridere di se stessi è una grande conquista.

Ad accompagnare Guenda in questo nuovo viaggio ci saranno l'hairstylist Federico Fashion Style e l'influencer Guendalina Tavassi. A proposito dei due opinionisti della prima stagione di The Social Home, l'ex concorrente della quinta edizione del Gf ha confessato:

Ho un rapporto bellissimo con entrambi. Federico tenta da anni di modernizzarmi e si occuperà quindi anche del mio look. Poi è stato anche il mio testimone di nozze. E’ una persona generosa, straordinaria ed è anche un grande imprenditore di se stesso e dei suoi saloni. Per lui non sarà un’esperienza del tutto nuova in quanto aveva già fatto l’opinionista nel programma La Pupa e il Secchione dove Mirko, mio marito, era concorrente. Sono sicura che anche questa volta non le manderà a dire. Anche Guendalina è di una simpatia travolgente.

