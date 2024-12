Grande Fratello, ex amatissima concorrente del reality show pronta a entrare nella Casa: ecco di chi si tratta!

Gossip TV

Colpo di scena al Grande Fratello. Stando alle ultime indiscrezioni, l'ex concorrente della quinta edizione Vip del reality show Stefania Orlando entrerà nella Casa come concorrente!

A distanza di quattro anni dalla sua prima partecipazione al Grande Fratello, Stefania Orlando è pronta a tornare nella Casa più famosa e spiata d'Italia. A rivelarlo Davide Maggio, che ha anticipato anche che l’ingresso della showgirl e opinionista è previsto al momento per il prossimo lunedì 16 dicembre 2024.

Il ritorno di Stefania Orlando al Gf

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 2 dicembre 2024 su Canale 5, hanno fatto il loro ingresso nella Casa cinque nuovi concorrenti: l'ex Miss Italia Zeudi Di Palma, Maria Monsé con la figlia Perla Maria (che giocano come unico concorrente), Bernardo Cherubini (il fratello di Jovanotti), Chiara Cainelli ed Emanuele Fiori. Una scelta fatta per cercare di risollevare gli ascolti della trasmissione.

Ma le sorprese non sono finite qua! Stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Davide Maggio, un'ex amatissima protagonista della quinta edizione Vip del Gf è pronta a tornare nella Casa più spiata d’Italia come nuova concorrente. Stiamo parlando di Stefania Orlando, la conduttrice e opinionista dell'attuale edizione di Pomeriggio Cinque:

Non più una casa, ma un albergo. Anzi, un motel. Sono lontani i tempi in cui al Grande Fratello la ‘reclusione’ era davvero tale e si usciva, nella migliore delle ipotesi, dopo 100 giorni senza aver visto nessuno, ignari degli accadimenti del mondo esterno. Adesso, anche (e soprattutto) per cercare di movimentare edizioni che stentano a decollare, il Grande Fratello è un continuo via vai e i ‘bis’ si sprecano [...] Davide Maggio è in grado di anticiparvi che Stefania Orlando sarà una nuova concorrente di Grande Fratello 18. L’ingresso nella casa è previsto al momento per lunedì 16 dicembre. Stefania torna sul luogo del delitto a quattro anni dalla sua prima (maxi) permanenza nel reality di Canale5.

Zeudi Di Palma ha un accordo con Alfonso D'Apice?

A proposito dei nuovi concorrenti, neanche il tempo di entrare nella Casa del Grande Fratello che Zeudi di Palma è finita al centro delle polemiche. Il motivo? Il rapporto con Alfonso D'Apice. Stando a una segnalazione riportata da Deianira Marzano, tra la nuova concorrente del reality show di Canale 5 e l'ex volto di Temptation Island ci sarebbe un accordo pregresso volto a creare dinamiche all’interno del programma: "Conosco bene lei e posso assicurarti che loro due si sentivano già da prima e si erano anche accordati: se fosse riuscita a entrare, avrebbero potuto creare delle dinamiche. Tutto studiato a tavolino".

Sarà davvero così? Ad ogni modo, l'ingresso di Zeudi ha parecchio infastidito Federica Petagna, che durante la diretta non è riuscita a nascondere la sua gelosia. Come si metteranno ora le cose nella Casa? La situazione sembra farsi davvero interessante! Ricordiamo che proprio Federica è al televoto, e rischia quindi l'eliminazione dal gioco, insieme al suo amato Stefano Tediosi, Amanda Lecciso e Luca Calvani. Chi uscirà? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf, che andrà in onda lunedì 9 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5.

