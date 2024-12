Grande Fratello, Alfonso D'Apice mette un punto alla sua storia con Federica Petagna: "Non ti vedo vera, basta"

Gossip TV

Dopo tanti tira e molla, Alfonso D'Apice ha fatto la sua scelta al Grande Fratello: il giovane concorrente campano ha deciso di mettere un punto e di lasciarsi alle spalle la sua lunga storia d'amore con Federica Petagna.

La lunga storia d'amore tra Alfonso D'Apice e Federica Petagna è davvero arrivata al capolinea. Subito dopo la diretta del Grande Fratello, i due volti dell'ultima stagione di Temptation Island si sono resi protagonisti di un duro confronto, alla fine del quale hanno deciso di lasciarsi senza alcuna possibilità di ritorno.

Alfonso D'Apice chiude con Federica Petagna

Dopo tanti tira e molla, Alfonso D'Apice ha deciso di mettere un punto e di lasciarsi alle spalle la sua storia d'amore con Federica Petagna. Tutto è successo dopo l'ultima puntata del Grande Fratello quando i due concorrenti hanno deciso di confrontarsi e chiarire le loro rispettive posizioni. Se per il campano la causa principale dei loro litigi sono delle questioni irrisolte che si ripresentano periodicamente, per la gieffina il problema risiede nelle modalità dei loro confronti.

"Se tu ci avessi tenuto veramente a me, l'avresti chiusa in un secondo" ha sbottato Alfonso, che avrebbe voluto che la sua ex fidanzata non proseguisse la conoscenza con Stefano Tediosi "Non ti vedo reale, non ti vedo vera. Ho capito che sei un'altra persona". Accuse che hanno provocato la reazione immediata di Federica, che gli ha spiegato il reale motivo che l'ha spinta a riprovarci con l'ex tentatore di Temptation Island: "Non mi sei mancato questa è la verità che devo fare?!".

La discussione, che è continuata con Federica che ha accusato Alfonso di non provare più nulla per lei, ha fatto scoppiare in lacrime i due concorrenti del Gf. La giovane ha provato ad abbracciare l'ex, ma senza successo. Tra i singhiozzi e la voce rotta dal pianto, D'Apice ha confessato di averci provato davvero, ma di non volersi più assumere responsabilità che non gli competono. "Le cose da dire ce le siamo dette. Basta, siamo arrivati a un punto" ha concluso il ragazzo, convinto che siano ormai arrivati davvero alla fine. La separazione, al momento, pare l'unica soluzione perseguibile.

La gelosia di Federica per Zeudi

L'ingresso dell'ex Miss Italia Zeudi Di Palma ha creato scompiglio sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello. Deianira Marzano, infatti, ha raccontato sui social di aver ricevuto una segnalazione proprio sul rapporto tra la nuova concorrente del reality show di Canale 5 e Alfonso D'Apice. Stando a quando rivelato, tra i due ci sarebbe un accordo pregresso volto a creare dinamiche all’interno del programma: "Conosco bene lei e posso assicurarti che loro due si sentivano già da prima e si erano anche accordati: se fosse riuscita a entrare, avrebbero potuto creare delle dinamiche. Tutto studiato a tavolino". Sarà davvero così?

Ad ogni modo, l'arrivo di Zeudi ha infastidito, e non poco, Federica Petagna, che durante la puntata non è riuscita a nascondere la sua gelosia. Come si metteranno ora le cose nella Casa? Ricordiamo che proprio l'ex volto di Temptation Island è al televoto, e rischia quindi l'eliminazione dal gioco, insieme al suo amato Stefano Tediosi, Amanda Lecciso e Luca Calvani. Chi uscirà? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf, che andrà in onda lunedì 9 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5.

