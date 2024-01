Grande Fratello, ex amata gieffina rompe il silenzio sulla nuova edizione del reality: ecco cosa ha rivelato

Gossip TV

Micol Incorvaia ricorda la sua esperienza al Gf e sulla nuova edizione rivela: "Non commento perché...".

Micol Incorvaia è stata una delle concorrenti più apprezzate del Grande Fratello Vip. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi numerosi fan, l'ex gieffina ha ricordato la sua esperienza nella Casa di Cinecittà e rotto il silenzio sull'attuale edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Micol Incorvaia e le parole sul Gf

Micol Incorvaia ha partecipato all'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Un'esperienza, la sua, ricca di emozioni e caratterizzata dalla storia d'amore con Edoardo Tavassi. Nelle ultime ore, l'ex gieffina ha deciso di rispondere ad alcune domande dei fan, svelando per prima cosa se rifarebbe l’esperienza nella Casa di Cinecittà:

Ci pensavo giusto qualche istante fa, guardando fuori dal finestrino ascoltando a ripetizione pezzi di Thasup esattamente come in quel viaggio in auto da Milano a Roma di poco più di un anno fa che spensieratezza, che desiderio di cominciare una nuova avventura.. ho amato tutto di quell’esperienza: il prima, il durante, quello che è avvenuto immediatamente dopo e quello che poi si è protratto fino ad oggi e che ancora perdura. Lo rifarei mille volte (e sempre con la stessa formazione, nel bene e nel male).

Parlando invece dell'attuale edizione del Grande Fratello, la sorella di Clizia Incorvaia ha svelato: "Quello di quest’anno non lo commento perché non ho mai visto una puntata al di là di quei 5 minuti della prima". Infine, Micol ha risposto a chi l’accusata di avere il vizio di sminuire sé stessa per innalzare gli altri:

Da una parte ci sono gli “odiatori seriali” che mi danno della Presuntuosa Snob Arrogante, dall’altra abbiamo “quelli che si preoccupano troppo” (diciamo pure così) che invece sostengono l’estremo opposto. La verità – e fidatevi se ve lo dico io, visto che è di me che si parla – è che nessuna di queste descrizioni mi rappresenta. Tengo a far presente che, ad un certo punto, il fatto che la gente voglia importi a tutti i costi un ruolo che non ti appartiene solo perché è ciò che a loro fa più comodo, risulta fastidioso. Se faccio un’autocritica non è perché non tengo a me stessa o non ho consapevolezza di ciò che sono. Al contrario, lo faccio perché conosco i miei mezzi, mi amo e desidero il massimo per me stessa.

