Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi nel cast della nuova edizione: la reazione di Carmen Russo

La showgirl Carmen Russo commenta la partecipazione di Enzo Paolo Turchi alla prossima edizione del Grande Fratello, che partirà lunedì 16 settembre su Canale 5: "Sono felicissima e anche preoccupata".

Fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello, che partirà il prossimo lunedì 16 settembre 2024 in prima serata su Canale 5. Tra i concorrenti che varcheranno la porta rossa della famosa Casa di Cinecittà anche il coreografo e marito di Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi.

Enzo Paolo Turchi al Gf: le parole di Carmen Russo

Enzo Paolo Turchi sarà uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello, che partirà lunedì 16 settembre su Canale 5. A commentare la partecipazione del coreografo al reality show condotto da Alfonso Signorini ci ha pensato Carmen Russo che, ospite nel programma Storie di donne al bivio, ha confessato: "Se ha fatto i bagagli? Ancora no, stiamo preparando. È complicato".

Carmen, che ha partecipato alla seconda edizione del Gf Vip, ha poi raccontato come ha reagito alla notizia della partenza del suo compagno Enzo Paolo. Intervista da Monica Setta, la ballerina e showgirl ha ammesso di essere felice e preoccupata al tempo stesso:

Come ho preso la partenza? Sono felicissima e anche preoccupata, è ovvio. Ma felice perché lui ci teneva molto, perché è una bella esperienza. Lui l'ha vissuta indirettamente vedendo me. Una cosa è vederla da fuori, una cosa è essere dentro la casa. E quindi lui è molto entusiasta, è molto carico e speriamo che vada tutto bene.

Il cast del Gf

Il cast della prossima edizione del Gf inizia a prendere forma. Oltre a Enzo Paolo Turchi, la pagina ufficiale social del reality show di Canale 5 ha ufficializzato alcuni dei concorrenti Vip che varcheranno la famosa porta rossa di Cinecittà: Luca Calvani, Jessica Morlacchi, Pamela, Ilaria ed Eleonora di Non è la Rai, in gioco come unico concorrente, Clayton Norcross e Lino Giuliano. A proposito dell'ex protagonista di Temptation Island, però, la sua partecipazione sarebbe a rischio per alcuni commenti omofobi rivolti al conduttore Enzo Bambolina. Le parole usate dal campano non sono per niente piaciute ai fan del programma condotto da Alfonso Signorini, che hanno chiesto a gran voce la sua squalifica.

