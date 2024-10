Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi furia contro Helena Prestes: "Devi stare zitta!"

Gossip TV

Durante le prove di una coreografia, il coreografo è sbottato contro la modella, colpevole di voler istruire il gruppo senza averne le capacità. Shaila e la moglie Carmen Russo, hanno provato a calmare gli animi infuocati di Enzo Paolo Turchi al Grande Fratello.

Al Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi ha perso completamente la pazienza nei confronti di Helena Prestes, durante le prove di una coreografia che ha coinvolto tutto il gruppo. Non è la prima volta che Turchi si infastidisce per i comportamenti di Helena.

Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi esplode contro Helena Prestes

L'ex ballerino e marito di Carmen Russo, aveva già fatto notare, durante le scorse prove di ballo, che l'atteggiamento della Prestes era stato abbastanza scortese, decidendo di lasciare il gruppo e le esercitazioni perché aveva appetito. Questa volta, invece, Helena ha cercato di "rubare" il loro ad Enzo Paolo, cercando di prendere in mano la situazione e dare disposizioni agli inquilini, compito che ha invece ha il coreografo e a cui tiene particolarmente.

Il noto ballerino, forte della sua lunga carriera, non ha gradito l'atteggiamento della modella nei confronti della disciplina, accusandola di non rispettare l’arte della danza. Enzo Paolo ha reagito in maniera decisa, sbottando contro Helena:

“Sei una concorrente poco intelligente. Tu mi parli di fare le coreografie con me? Mi viene solo da ridere! Non hai proprio voce in capitolo su questo. Io ho 75 anni e 64 anni di carriera, tu non puoi neanche dire ‘buongiorno’ alla danza, figurati fare coreografie!”

Le parole di Turchi hanno subito creato una frattura tra i presenti, suscitando malumori e facendo emergere tensioni che covavano sotto la superficie. Helena, visibilmente colpita da queste parole, è rimasta in silenzio, mentre gli altri concorrenti della casa cercavano di comprendere cosa fosse successo.

In particolare, Shaila Gatta ha cercato di difendere Helena, provando a spiegare che le intenzioni della modella erano altre: “Ma lei voleva solo dire che le hai dato coraggio…”. Tuttavia, le parole di Shaila non hanno calmato Enzo Paolo, anzi, hanno alimentato ulteriormente la discussione. "No, no amore mio," ha risposto Enzo Paolo, "lei ha detto che le ho tolto il coraggio! Io vengo da Napoli, non da Bolzano, e il rispetto deve esserci, soprattutto quando si parla di una disciplina come la danza!

Anche Carmen Russo ha detto la sua, difendendo il marito:

"Ragazzi, la danza è una cosa seria, non è solo muovere il corpo. È disciplina, dedizione, anni di sacrifici. È giusto avere rispetto per chi ha dato tutta la sua vita a questa professione”.

ma la cattiveria di enzo paolo con helena ma come si permette ogni volta a risponderle così #grandefratello pic.twitter.com/nHftnRMBCW — V (@harsiness) October 12, 2024

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .