Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi conferma il suo ingresso nella Casa

Il coreografo e marito di Carmen Russo, ha confermato a Nuovo Tv, la sua nuova avventura televisiva nella prossima edizione del Grande Fratello.

Si scaldano i motori per la nuova edizione del Grande Fratello che tornerà in onda a settembre con due appuntamenti settimanali in prima serata su Canale 5.

Grande Fratello: Enzo Paolo Turchi è il primo concorrente ufficiale

Sarà ancora una volta Alfonso Signorini a "traghettare" i nuovi inquilini della Casa (che si preannuncia nuova, in una location diversa da Cinecittà) pronti a mettersi in gioco nello storico reality show targato Mediaset. Manca poco meno di un mese dall'inizio del programma ma ancora non sono stati noti i concorrenti anche se da settimane circolano indiscrezioni sul cast. A tal proposito, si era parlato del coreografo e marito di Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi che a Nuovo Tv ha confermato la sua partecipazione.

Al settimanale diretto da Riccardo Signoretti, l'ex ballerino ha dichiarato che la partecipazione al Grande Fratello rappresenta per lui un’opportunità molto importante, ma al contempo una sfida personale. Il distacco dalla famiglia, infatti, sarà la sua prova più difficile. La moglie, Carmen Russo, gli ha dato istruzioni molto chiare prima del suo ingresso nella casa, tra cui il monito di non lasciarsi distrarre dalle altre concorrenti durante la sua permanenza nel reality.

Nel corso dell’intervista, Enzo Paolo ha raccontato quanto Carmen sia gelosa e lo abbia messo in guardia dal cadere in tentazione. Tuttavia, Turchi ha voluto tranquillizzarla, dichiarando che il suo cuore appartiene solo a lei e che non ci sarebbe nulla di cui preoccuparsi. Ha anche condiviso il fatto che la loro figlia, Maria, farà il tifo per lui da casa e sarà entusiasta di vederlo sul piccolo schermo.

Turchi ha anche confidato un timore personale legato all’esperienza nella casa del Grande Fratello: la sensazione di vivere in una bolla, come gli ha suggerito la stessa Carmen. Ma, nonostante questo, ha tenuto a precisare che la loro relazione non è mai stata così solida. Non c'è traccia di crisi tra loro, anzi, sono più uniti che mai. Proprio per questo, Carmen ha voluto stabilire delle regole chiare per il suo Enzo Paolo: tra queste, la più importante è quella di non prestare troppa attenzione alle altre donne in gara. Il ballerino ha ammesso, con un tocco di ironia, che potrebbe anche capitare di notare qualche bellezza, ma ha subito rassicurato la moglie che non andrà mai oltre. Per Enzo Paolo, Carmen è l'unica donna della sua vita, e resterà tale per sempre. Inoltre, ha sottolineato quanto sia importante per lui il supporto della loro bambina, Maria, che seguirà con entusiasmo ogni sua mossa dalla televisione. Il suo tifo sarà un grande stimolo per affrontare con grinta questa nuova avventura.

Ora, l'attesa si fa sempre più intensa: il pubblico è curioso di vedere come Enzo Paolo Turchi gestirà questa esperienza e di scoprire chi saranno gli altri concorrenti che lo affiancheranno nel cast della nuova stagione del Grande Fratello.

