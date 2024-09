Grande Fratello, Enzo Bambolina replica a Beatrice Luzzi sulle offese omofobe di Lino Giuliano

Gossip TV

Enzo Bambolina (nome d’arte di Vincenzo Galasso) ha commentato il filmato di Verissimo in cui Beatrice Luzzi ha parlato delle esternazioni Lino Giuliano che domani dovrebbe fare il suo ingresso ufficiale come concorrente della nuova edizione del Grande Fratello.

Grande Fratello, le parole di Beatrice Luzzi sul caso Giuliano, contestate da Enzo Bambolina

Se Lino sarà effettivamente nel cast del reality, lo scopriremo solo domani, nel corso del debutto della nuova edizione. Pare infatti che le sorti del campano, tra gli ex protagonisti di Temptation Island, siano ancora incerte perché rischia un provvedimento ancora prima di entrare. Il motivo è legato ad un'esternazione omofoba di Lino nei confronti del tik toker Enzo Bambolina.

A commentare l'accaduto c'è stata anche Beatrice Luzzi che domani debutterà come opinionista accanto a Cesara Buonamici. Le dichiarazioni dell'ex gieffina, hanno riacceso però le polemiche, perché in molti le hanno trovate fuori luogo. L'ex gieffina, ha fatto presente infatti che Giuliano ha replicato in modo offensivo subendo una provocazione. Fatto contestato dallo stesso Galasso e non solo.

Nel salotto di Verissimo, la Luzzi ha dichiarato:

"Credo che faccia parte un po’ del suo personaggio quel commento. Voglio dire, nel momento in cui si è scelto, credo che ci si aspettasse commenti del genere. Devo dirti la verità, se è quello che ho letto io, è chi gli ha scritto che secondo me è andato un po’ sopra le righe. Perché gli ha scritto “non ti dimenticare di dire che sei venuto con me“. Che è una cosa abbastanza forte da dire, una mancanza di privacy qualora fosse vero o comunque di diffamazione qualora non lo fosse. Certamente il suo commento è stato all’altezza della domanda, poi bisogna anche contestualizzare. Era gravissimo, assolutamente. Però il Grande Fratello probabilmente serve anche a discutere di queste cose. A confrontarsi su queste cose, a farne una discussione sociale…"

Galasso ha dunque replicato alle affermazioni dell’opinionista condividendo parte delle esternazioni della Luzzi nel talk show di Silvia Toffanin:

"Ribadisco di nuovo, che il mio personaggio lo conoscono tutti incluso Lino. “Non dimenticare di dire anche che sei stato con me, seguito da un emoticon con il sorrisino”. Un commento, il mio, dal quale si evince una palese ironia. Non ho diffamato nessuno e non ho voluto lasciar intendere nulla anche perché io e Lino nel privato siamo usciti svariate volte. Vuoi per mangiare una pizza o vuoi per un caffè. Quindi sapeva benissimo chi fossi e come agisco e in tutta sincerità ci sarebbero stati altri milioni di modi per rispondere e non mi sarei aspettato che rispondesse evidenziando un grave messaggio omofobo."

"Addirittura passare per quello che l’ha provocato e meritevole di tale offesa mi tange profondamente quando poi a dichiarare ciò è una come la signora Beatrice Luzzi. Io credo che ancora oggi Lino non abbia compreso la gravità del tutto anche perché non mi sono arrivate nemmeno le scuse. Molto grave!"

