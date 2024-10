Grande Fratello, ennesimo confronto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: "Ti vedo evasivo con me"

Gossip TV

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al GF continuano a rincorrersi e in queste ore sono stati protagonisti di un nuovo faccia a faccia. Ecco cosa è successo!

Tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sembrava che la situazione fosse oramai chiara: i due concorrenti del Grande Fratello avevano fatto parte di un quadrilatero, nelle prime settimane di permanenza nella Casa, che poi si era spezzato, lasciandoli liberi di frequentarsi. Eventualità a cui Shaila aveva messo un freno, dichiarando di non provare interesse per Lorenzo e, tuttavia, i due si sono trovati protagonisti di un ennesimo confronto nel programma di Canale5 condotto da Alfonso Signorini.

GF, ennesimo confronto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: "Sei evasivo con me"

Shaila Gatta non sembra trovare pace e dopo aver dichiarato di non avere alcun interesse per Lorenzo Spolverato, non appena ha notato un suo allontanamento, l'ha raggiunto per l'ennesimo confronto. I due gieffini si sono trovati a chiacchierare in giardino, con l'ex velina che cercava di comprendere perché vedesse - a suo dire - il coinquilino "così evasivo":

"Tutto bene? Ti vedo evasivo con me, perché non cerchi un confronto o un momento. Ti sento...strano, non sei te. [...]"

Lorenzo l'ha interrotta, ricordandole che ha su di lui una brutta opinione e che questi pensieri che ha su di lui e sulla sua personalità non gli fanno piacere: "Non c'è mai stato un momento in cui hai cercato un confronto, solo in puntata. [...]Hai detto più volte che il mio carattere non ti piace, perciò, ho pensato non di evitarti, ma di considerarti all'interno del gruppo e stop. Non provi odio, ma provi fastidio nei miei confronti, non penso di essere sbagliato, però mi fai chiedere perché".

Shaila ha replicato che non è così e ha cercato di convincere Spolverato a un confronto, a cui però il modello non sembra pronto. Poi è scattata l'accusa reciproca: "Sei stato ambiguo" afferma lei, subito interrotta da lui "Ma anche tu non sei stata da meno".

GF, Shaila allontana Lorenzo: "Non mi piace uno così"

Dopo aver chiarito, in puntata, di non avere attrazione per Javier Martinez, sembrava che tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato non ci fossero ostacoli e che fosse solo questione di tempo, prima che l'ex velina e il modello finissero l'uno nelle braccia dell'altro. Tuttavia, la gieffina ha deciso di ripensarci e ha rivelato a Mariavittoria Minghetti di non essere più interessata a conoscere Lorenzo Spolverato.

Parlando con la concorrente nip, l'ex velina ha confermato di non avere più interesse verso il concorrente milanese, a causa del suo comportamento:

"Lorenzo mi piace solo esteticamente. Mi fa ridere, mi fa divertire ma non ha carattere per me. Lui parla solo nei confessionali o con gli altri, con me non parla [...] Non ha carattere, non è possibile che con me non si confronta. A lui piace giocare, l'ho idealizzato forse per qualcosa che non è. Non mi piace più. È il carattere che rende una persona bella...non ascolta neanche i consigli di Luca, che è un uomo profondo. Lorenzo è un bravo ragazzo, ma deve crescere"

