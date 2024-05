Grande Fratello, ecco quando andrà in onda la nuova edizione

Gossip TV

Dagli ultimi rumors, sembra che per la nuova edizione del Grande Fratello ci sia già una data: ecco quando dovrebbe andare in onda!

Sono in corso i casting per la prossima edizione del Grande Fratello e sembra che, grazie a un'indiscrezione, sia già possibile scoprire quando andrà in onda la prossima edizione del reality di Canale5, che ancora una volta sarà condotto da Alfonso Signorini.

GF, ecco quando andrà in onda la nuova edizione

Solo qualche giorno fa, Alfonso Signorini ha pubblicato un annuncio sul suo profilo Instagram, invitando gli aspiranti concorrenti della prossima edizione del GF a farsi avanti e a presentare le loro candidature. Ciò che ha stupito i fan della trasmissione è stato che il conduttore ha spiegato che potevano contattarlo in direct, su Instagram, inviando una breve presentazione con alcuni dettagli sulla loro vita.

E, ora, a stando ad alcune indiscrezioni diffuse dall'esperto di gossip Amedeo Venza, abbiamo anche una possibile data d'inizio per la prossima edizione del reality. Su Instagram, infatti, Venza ha rivelato che la nuova edizione della trasmissione dovrebbe prendere avvio su Canale5 tra il 16 e il 23 settembre 2024.

Come anche per le precedenti edizioni, il programma proseguirà fino a marzo, anche in base agli ascolti che registrerà, ma a dicembre i concorrenti potranno scegliere se proseguire o meno la loro corsa al montepremi della trasmissione.

GF, Alfonso Signorini torna a condurre il reality: ecco la data d'inizio

L'edizione che si è conclusa il 25 marzo con la vittoria di Perla Vatiero è stata la prima e rinnovata versione del nuovo GF: concorrenti misti, vip e non vip, nessuno dei quali influencer o legati al mondo dei social e un nuovo e più severo regolamento, che doveva servire a evitare i comportamenti eccessivi e volgari che sono stati ritenuti per nulla adatti all'immagine che Mediaset voleva dare di sé. Oltre alla conduzione di Alfonso Signorini, questa edizione del GF ha visto anche la partecipazione come opinionista di Cesara Buonamici.

E, sebbene non ci sia stato alcun annuncio ufficiale, c'è da sperare in positivo che anche per la prossima edizione, la giornalista del TG5 tornerà a sedere nella poltrona dello studio di Canale5. Nel frattempo, si stanno svolgendo i casting per scovare i prossimi concorrenti del reality e su Chi, Alfonso Sgnorini ha dato qualche dritta a coloro che vorranno presentarsi, oltre a svelare qualche retroscena su chi si è presentato.

Dalle parole del giornalista e conduttore è emerso che l'età media degli aspiranti concorrenti è equamente divisa tra giovani di 20 e 30 e adulti anche di 70. Tuttavia, Signorini ha consigliato di non ripetere le frasi trite e ritrite che sono state presentate come principale motivazione per entrare nella Casa:

"I motivi ricorrenti sono i seguenti. “Mi piacerebbe entrare nella Casa del Grande fratello per ritrovare me stesso”: ecco, consiglio a chi non avesse ancora fatto richiesta di evitare questo slogan. Soprattutto perché ci si può ritrovare anche a casa propria, davanti a un tramonto o semplicemente parlando con un amico o un genitore."

Il conduttore, inoltre, ha parlato di oltre 20mila candidature, in poco più di una settimana. Ma oltre ai concorrenti non vip, la nuova edizione del reality dovrebbe prevedere anche la presenza di qualche ex volto dei programmai tv: Manuela Carriero, ex tronista di Uomini e Donne, ha ricevuto la proposta di entrare nella casa, ma ha rifiutato, preferendo concentrarsi su sé stessa e sul suo lavoro.

