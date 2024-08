Grande Fratello: ecco i primi otto concorrenti ufficiali

Gossip TV

Il portale di Davide Maggio, ha svelato in anteprima il cast dei vip della prossima edizione del Grande Fratello, il reality show targato Mediaset e condotto da Alfonso Signorini, in onda su Canale 5 da settembre.

Ecco svelati i primi otto concorrenti della nuova edizione: Clarissa Burt, Clayton Norcross, Enzo Paolo Turchi, Giulia Mannucci, Helena Prestess, Iago Garcia, Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi.

Grande Fratello, i primi otto concorrenti ufficiali

Clarissa Burt è un'attrice, modella e imprenditrice statunitense, nota soprattutto per il suo lavoro in Italia. Nata a Philadelphia nel 1959, ha raggiunto la popolarità negli anni '80 grazie alla sua carriera nel mondo della moda e per aver interpretato il ruolo dell'Imperatrice Bambina nel film "La storia infinita II". Negli anni successivi si è affermata in Italia come conduttrice televisiva e personaggio pubblico, partecipando a vari programmi televisivi. Oltre al suo lavoro nel mondo dello spettacolo, la Burt è anche un'imprenditrice attiva nel settore del benessere e dello sviluppo personale.

Clayton Norcross è un attore statunitense, noto soprattutto per il ruolo di Thorne Forrester nella celebre soap opera "Beautiful" ( che ha interpretato dal 1987 al 1989. Nato nel 1954 a Boston, Norcross ha costruito una carriera internazionale, lavorando in numerosi film e serie televisive sia negli Stati Uniti che in Europa, specialmente in Italia. Oltre al suo lavoro di attore, è apparso in diversi reality show e programmi televisivi italiani, consolidando la sua popolarità anche nel panorama televisivo europeo.

Enzo Paolo Turchi è un ballerino, coreografo e personaggio televisivo italiano, noto per la sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo. Nato a Napoli nel 1949, è diventato famoso negli anni '70 e '80 come uno dei ballerini più apprezzati in Italia, lavorando con celebri showgirl come Raffaella Carrà. Ha partecipato a numerosi programmi televisivi sia come ballerino che coreografo. È anche noto per la sua vita privata, essendo sposato con la showgirl Carmen Russo.

Giulia Mannucci è una giovane attrice italiana emergente, nota per le sue partecipazioni a film e serie televisive in Italia. Ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo recitando in progetti televisivi e cinematografici, dimostrando talento e versatilità. Nonostante la sua giovane età, Giulia sta guadagnando visibilità grazie alle sue interpretazioni e al suo stile naturale. Attraverso i social media, condivide anche aspetti della sua vita professionale e personale, consolidando il suo legame con i fan.

Helena Prestes è una modella e attrice brasiliana, nota in Italia soprattutto per la sua partecipazione a programmi televisivi e reality show. Con una carriera di successo nel mondo della moda, ha sfilato per importanti marchi internazionali e ha lavorato come modella in diverse campagne pubblicitarie. In Italia, ha acquisito popolarità partecipando a reality come "Pechino Express" e "L'Isola dei Famosi,".

Iago Garcia è un attore spagnolo, noto al pubblico italiano per la sua partecipazione a diverse serie televisive. Nato nel 1979 a Ferrol, in Spagna, ha raggiunto la fama interpretando ruoli in soap opera spagnole di successo come Il segreto, dove ha interpretato il personaggio di Olmo Mesía, e Una vita, in cui ha interpretato Justo Núñez. La sua popolarità in Italia è cresciuta anche grazie alla sua partecipazione al programma "Ballando con le Stelle" nel 2016, dove ha vinto il titolo insieme alla sua partner di ballo Samanta Togni.

Ilaria Galassi è un'ex showgirl e attrice italiana, diventata famosa negli anni '90 per la sua partecipazione al popolare programma televisivo Non è la Rai. Nata a Roma nel 1976, ha fatto parte del cast fisso dello show, diventando uno dei volti più amati dal pubblico giovane dell'epoca. Dopo il successo televisivo, ha partecipato ad altre trasmissioni, ma la sua carriera ha subito una battuta d'arresto a causa di gravi problemi di salute. Negli anni successivi, Ilaria Galassi ha fatto occasionali apparizioni in televisione, raccontando anche la sua esperienza di vita e il percorso di recupero.

Jessica Morlacchi è una cantante italiana, diventata famosa negli anni 2000 come voce del gruppo musicale Gazosa, noto per la hit "www.mipiacitu". Nata a Roma nel 1987, ha iniziato la sua carriera musicale giovanissima, raggiungendo il successo con il gruppo durante l'adolescenza. Dopo lo scioglimento dei Gazosa, Jessica ha intrapreso una carriera da solista e ha partecipato a diversi programmi televisivi, tra cui "Tale e Quale Show" e "Ora o mai più," dove ha mostrato il suo talento e la sua versatilità artistica.

