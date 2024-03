Grande Fratello: "Ecco cosa pensa Beatrice Luzzi di Giuseppe Garibaldi", la confessione di un ex concorrente

Gossip TV

Stefano Miele commenta il comportamento assunto da Giuseppe Garibaldi al Gf.

Giuseppe Garibaldi è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti più chiacchierati dell'attuale edizione del Grande Fratello. A commentare il suo percorso nella Casa di Cinecittà ci ha pensato l'ex gieffino Stefano Miele che, ospite a Casa Chi, ha rivelato il suo pensiero anche sulla sua amica Beatrice Luzzi.

La confessione di Stefano Miele su Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi

Stefano Miele ha rilasciato una lunga intervista a Casa Chi in cui ha fatto un bilancio del suo percorso nella Casa del Grande Fratello e non solo. Senza mezzi termini, l'ex concorrente ha rivelato il suo pensiero anche su alcuni concorrenti ancora in gioco come Giuseppe Garibaldi. A tal proposito, l'uomo ha dichiarato:

La cosa che non va bene in Giuseppe è che cerca costantemente un appoggio esterno, che può essere Beatrice o Anita. Lui dovrebbe capire che parlare o avere una cultura di base non serve per piacere agli altri, ma per affrontare il mondo. Lì c'era la metafora dei muscoli di Beatrice che sono molto più efficaci i muscoli della cultura...non quelli fisici del corpo. Ho apprezzato il suo discorso ma non è una cosa che mi interessa molto.

Stefano ha poi parlato di un ipotetico futuro insieme fuori dalla Casa del Gf tra Giuseppe e Beatrice:

Io non credo che Giuseppe e Beatrice abbiamo un futuro fuori dalla Casa. Credo che loro si siano avvicinati anche perché si soffre molto la solitudine nella Casa e soprattutto perché Beatrice mi ha sempre detto "Tra tutti, Giuseppe, è il più talentuoso nelle cose, è quello che ci mette più cuore, quello che potrebbe imparare e fare cose con più talento".

