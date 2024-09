Grande Fratello, è già nata la prima ship dell'edizione: ecco di chi stiamo parlando

Gossip TV

Il Grande Fratello è tornato in onda solo ieri, lunedì 16 settembre, ma i fan hanno già puntato l'intesa tra due gieffini: è forse nata la prima ship dell'edizione? Scopriamolo insieme!

Il Grande Fratello ha fatto ritorno su Canale5 soltanto ieri sera, lunedì 16 settembre, ma i fan hanno già individuato - ancora prima degli autori, un vero record - la chimica tra due gieffini, facendo nascere la prima ship. Sarà davvero così? Scopriamo insieme chi tra i concorrenti del cast del reality condotto da Alfonso Signorini potrebbero essere i primi a diventare una coppia.

GF, è già nata la prima ship? Ecco di chi siamo parlando

Nonostante la prima puntata abbia collezionato solo il 21% di share e sicuramente ci sia ampio margine per migliorare (qui, intanto trovate le nostre pagelle della prima serata), il pubblico fan del GF ha già individuato chi tra i concorrenti potrebbe regalare sorprese e dinamiche. In particolare, molto apprezzata sembra essere stata Jessica Morlacchi, che si è presentata come una Sora Lella ma dall'animo alla Jessica Rabbit e che a furia di scivoloni ha già attirato le simpatie del pubblico.

Ma, i fan sono anche affamati di storie d'amore e, nel giro di poche ore, hanno notato una certa chimica tra due concorrenti appena entrati nella Casa. Di chi stiamo parlando? Dell'ex velina Shaila Gatta e del modello Lorenzo Spolverato: la bella e...il bello, è il caso di dirlo.

Dal web, alcuni followers hanno notato che nelle chiacchierate tra i due gieffini c'era una certa alchimia e lo stesso Lorenzo ha ammesso di trovare Shaila una bella persona e che non vede l'ora di conoscerla meglio. Sembra quindi che la ship sia servita! Ora, non resta che attendere l'evolversi di questa simpatia e sperare che dia frutti succosi per i fan.

GF, Jessica Morlacchi è già la preferita del pubblico

Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa, sembra aver già conquistato il pubblico con i suoi scivoloni e la sua spontaneità, nonché di un fuori onda che è già virale.

La gieffina è entrata nella Casa passando dal confessionale e, inconsapevole di essere già in diretta, si è lasciata andare a diverse esternazioni che hanno fatto sorridere il pubblico.

"Jessica non dire le parolacce" e "Mi si vede la panza, mi sono scordata la panciera" ha detto nel giro di pochi minuti, diventando la Sora Lella della nuova edizione del GF. Molti fan hanno apprezzato la dolcezza e l'ironia con cui si è presentata e dai commenti del web sembra che ci si aspetti molto da lei. Sarà in grado di superare le aspettative? Non resta che scoprirlo!

