Grande Fratello, duro scontro tra Alessio Falsone e Massimiliano Varrese: "Non fare lo sbruffone con me, evitami"

Gossip TV

Volano accuse e offese al Gf tra Alessio Falsone, Massimiliano Varrese e Federico Massaro.

Volano stracci nella Casa del Grande Fratello tra Alessio Falsone, Massimiliano Varrese e Federico Massaro. A poche ore dalla puntata, che ha visto l'eliminazione dal gioco di Anita Olivieri e Paolo Masella, i tre concorrenti si sono resi protagonisti di un duro scontro in cui sono volate accuse e offese.

Caos nella Casa del Gf

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri su Canale 5, Alfonso Signorini ha voluto parlare anche della lite scoppiata nella Casa tra Federico e Alessio Falsone a causa di uno spazzolino elettrico. L’atteggiamento assunto dal giovane milanese non è per niente piaciuto a Massimiliano Varrese che, subito dopo la diretta, non ha perso occasione di dire la sua:

Mi stai dando fastidio, evitami, fino ad ora sono rimasto calmo. Ti posso dire una cosa? Stai sbagliando proprio persona, te lo dico con il cuore in mano. Perché chi è insicuro qui dentro, sei te. Perché sei tu che ti pavoneggi come migliore al mondo, come numero uno. Però chi è numero uno non lo dice, lo fa. Tu hai la sindrome dell’eterno secondo! Dimostra qualcosa nella vita, poi me lo vieni a ridire. Non fare lo sbruffone con me, non iniziare. Appunto, vai fuori a fare la vita, vai. Io già ho dimostrato, non devo dimostrare nulla. Ma chi sei? Ma basta, smettila con questo atteggiamento da arrogante. Vai a fare il guascone da un’altra parte che sei entrato qui dentro facendo lo show dalla mattina alla sera e nessuno ti ha detto nulla. Ti abbiamo accolto con la personalità che hai, con il carattere che hai, adesso però mi stai rompendo le scatole, te lo dico con calma. Reciti anche, tu sei molto furbo, ti sei infilato in tutte le situazioni con grande scaltrezza. Fai lo spavaldo, il pagliaccio dalla mattina alla sera. Io non ti ho proprio considerato.

Affermazioni che hanno provocato la reazione immediata di Alessio:

Puoi agitarti quanto vuoi Max, io sono sereno. Io ti evito. Forse la mia sicurezza fa vibrare le vostre insicurezze ma è un problema vostro. Come tutte le volte che ti alzi per parlare: comunicazione non verbale. Vuol dire che non vedi di alzarti per parlare. Ma chi ha detto che sono numero uno? A te dà fastidio. Vediamo fuori la vita com’è; guarda che questo è il Grande Fratello, non è la vita. La differenza tra me e te è che io dico la verità. Ti dà fastidio il mio atteggiamento, questa è la tua insicurezza Max. Io ho sempre detto che so fare 3 cose nella vita: so allenare, corteggiare le donne e fare le storie.

Leggi anche Anita e Paolo eliminati dal Gf, le prime dichiarazioni dei due ex gieffini

Ad intervenire nel discorso anche Federico Massaro, che ha accusato Falsone di recitare un ruolo al Gf:

Ale, non riesci a parlare senza fare l’arrogante, non ce la fai, forse sei proprio tu. Perché tu non fai le scenette? Non è che le fai, è il tuo modo di essere. Dietro tua arroganza c’è la tua insicurezza… Anche io sono stato bullizzato ma non tratto le persone da bullo come fai tu. Tu sei diventato quello che ti hanno fatto.

Le accuse mosse dal modello non sono per niente andate giù ad Alessio, che ha puntato il dito prima contro Federico e poi contro Massimiliano:

Io recito? La differenza tra me e te è che io non recito. Io non tratto le persone come un bullo, io non mi faccio prendere per il cu*o, diversamente da te. Non è vero, io ti riempio di complimenti dalla mattina alla sera proprio perché vedo che sei insicuro, ma infondere sicurezza nelle persone è il mio lavoro, a me dispiace per voi. Max quando uscirai ti accorgerai che io non recito, io non fingo di essere ripreso, di essere sorpreso quando mi fanno gli sketch. Max, sei tu che entri sempre in competizione.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.