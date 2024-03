Grande Fratello, due ex concorrenti si sbilanciano su Anita Olivieri e Beatrice Luzzi: ecco cosa hanno rivelato

Gossip TV

Matilde Brandi e Stefania Orlando dalla parte di Beatrice Luzzi: i gesti social durante l'ultima diretta del Gf.

Anita Olivieri e Beatrice Luzzi sono tra le protagoniste indiscusse del Grande Fratello. A commentare il loro percorso nella Casa di Cinecittà sono arrivate due ex amate concorrenti dell'edizione Vip del reality show di Canale 5 che, senza mezzi termini, hanno espresso la loro preferenza sui social.

Matilde Brandi e Stefania Orlando e le parole sulle due concorrenti del Gf

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri su Canale 5, Alfonso Signorini ha deciso di indagare sul rapporto speciale che è nato tra Anita Olivieri e Alessio Falsone ed ha anche mandato in onda un duro sfogo della ragazza contro Beatrice Luzzi che non è passato inosservato ai numerosi fan della trasmissione.

A commentare le ultime dinamiche del Gf sono intervenute due amate ex concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini. Stiamo parlando di Matilde Brandi e Stefania Orlando, che si sono schierate pubblicamente dalla parte della Luzzi. Se la ballerina ha condiviso un tweet in cui veniva criticata Anita, la Orlando ha commentato l'avvicinamento della gieffina ad Alessio Falsone scrivendo: "Edoardo said ciaone".

Leggi anche Greta Rossetti frena con Sergio D'Ottavi

Come riporta Biccy, la preferenza di Stefania non è però una novità. Già nei mesi scorsi, infatti, la showgirl si era schierata più volte dalla parte di Beatrice:

A me Beatrice mi piace molto. Ho visto l’altra diatriba con l’altra concorrente, Rosy. Devo dire che la Luzzi ne esce totalmente vincitrice. L’altra che si è presa questo ruolo di badante della casa, di colei che fa tutto. Ma chi te l’ha chiesto? Prima fai le cose e poi pretendi che gli altri debbano accettarle a tutti i costi. Anche noi avevamo Maria Teresa Ruta che faceva tutto per tutti e poi veniva puntualmente nominata. Non significa che se tu ti metti a cucinare per tutti poi nessuno ti nomini. Non devi rimanerci male.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.