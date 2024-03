Grande Fratello, Greta Rossetti frena con Sergio D'Ottavi: "Non sono io la persona che in questo momento ti fa del bene"

Gossip TV

I dubbi di Greta Rossetti sul rapporto nato con Sergio D'Ottavi al Gf.

Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti sono tornati a parlare del loro rapporto subito dopo la diretta del Grande Fratello. Se il giovane concorrente ha rivelato che gli piacerebbe vivere la situazione con maggior trasporto e spontaneità, l'ex tentatrice dell'ultima edizione di Temptation Island ha ammesso di avere ancora tanti dubbi.

Aria di crisi tra Sergio e Greta?

Nella Casa del Grande Fratello è nato un rapporto speciale tra Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti. Nonostante la chimica e la forte attrazione fisica, però, l'ex protagonista di Temptation Island ha più volte affermato di non essere pronta a lasciarsi andare e baciare l'uomo. Una situazione che sembrerebbe aver stancato il concorrente che, parlando con la diretta interessata, ha dichiarato: "Mi piace avere il coinvolgimento e vivermelo. Io non mi faccio tutte queste analisi. Era solo una riflessione mia".

Dopo aver ascoltato il pensiero di Sergio, Greta ha deciso di vuotare il sacco. La gieffina ha infatti ammesso di avere la sensazione che lo chef abbia a cuore la propria immagine e non sia poi così indifferente al giudizio altrui: "Non sono io la persona che in questo momento ti fa del bene. Voglio ritrovare me stessa. È questo il mio percorso".

Cosa succederà tra i due? Riusciranno a viversi questa esperienza senza freni? Al momento, l'impressione di Greta è che il pubblico creda che Sergio e Alessio Falsone stiano prendendo in giro lei e Perla Vatiero. Sarà davvero così? Lo chef riuscirà a togliere i dubbi all'ex tentatrice? Staremo a vedere.

