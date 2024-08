Grande Fratello, dopo Lino Giuliano entrerà anche Alessia Pascarella e tornerà il triangolo "tutto organizzato"

Gossip TV

Secondo le voci degli esperti di gossip Amedeo Venza e Alessandro Rosica, l'ingresso di Lino nella Casa del Grande Fratello potrebbe essere solo l'inizio di un piano strategico orchestrato dalla produzione del reality.

I telespettatori appassionati del Grande Fratello non possono fare a meno di notare una possibile ripetizione di quanto accaduto lo scorso anno con il famoso triangolo amoroso che aveva coinvolto Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti, tutti ex partecipanti di Temptation Island. Questa volta, i protagonisti del potenziale dramma sono Lino Giuliano, Alessia Pascarella e la tentatrice Maika Randazzo.

Grande Fratello, pronto il teatrino Lino, Alessia e Maika "tutto organizzato"

La vicenda ha un inizio simile: Alessia Pascarella ha deciso di porre fine alla sua relazione con Lino Giuliano dopo che quest'ultimo aveva mostrato un chiaro interesse per la tentatrice Maika durante la loro partecipazione a Temptation Island. La breve frequentazione tra Lino e Maika si è già conclusa, ma la tensione tra gli ex continua a essere al centro dell'attenzione.

Amedeo Venza ha svelato il suo scoop attraverso le sue storie su Instagram, dichiarando: "Ve lo avevo già detto prima che finisse Temptation Island. Ieri la conferma! Lino sarà un concorrente ufficiale del GF. e vi do un’altra notizia: Alessia arriverà dopo un mese dall’inizio! Sembra che ci troveremo di nuovo di fronte alla solita storia delle coppie finte di Temptation Island."

Anche Alessandro Rosica ha confermato la possibile entrata di Alessia nel cast del Grande Fratello, aggiungendo che la produzione del reality non sarebbe del tutto soddisfatta della piega che gli eventi stanno prendendo: "La produzione si è innervosita con questi due. Attenti, perché potrebbe saltare tutto.". Secondo Rosica, Lino e Alessia sarebbero d'accordo e ci sarebbe una precisa strategia messa in atto dai protagonisti per servire la dinamica perfetta da creare nel reality show

"E' tutto organizzato e pianifiato Litigate, colpi di scena, pianti e urla. Il teatrino comprenderà Lino, Alessia e Maika"

