Grande Fratello, dopo la puntata Anita crolla: "Questo programma mi sta rovinando la reputazione"

Nel corso della 30esima puntata del Grande Fratello, è nata una discussione tra Stefano Miele e Giuseppe Garibaldi in merito ad parola pronunciata dal calabrese durante i festeggiamenti del compleanno di Massimiliano Varrese.

Stefano ha contestato a Giuseppe la definizione che di "grande uomo" che ha dato all'attore romano, ma la polemica è sembrata pretestuosa a tutti e Anita, nel tentativo di difendere l'amico, ha parlato delle sue umili origini e del contesto sociale in cui è nato il bidello. Durante la puntata esternazioni della Oliveri sono state messe sotto accusa e terminata la diretta, la giovane romana ha avuto un crollo emotivo. Parlando con Garibaldi, Anita si detta convinta che il programma le stia rovinando la reputazione e ogni motivo è buono per metterla sotto accusa.

non mi posso far rovinare tutta la mia cazzo di reputazione costruita in anni per diventare una persona che non verrà assunta neanche in una segreteria



