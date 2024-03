Grande Fratello, discussione tra Alessio Falsone e Perla Vatiero: "Rispondi sempre di m****" [VIDEO]

Gossip TV

Durante la colazione, al GF, tra Perla Vatiero e Alessio Falsone scoppia un'accesa discussione e tra i due volano stracci"

Questa mattina, al Grande Fratello, durante la preparazione della colazione, tra Alessio Falsone e Perla Vatiero è esplosa un'accesa discussione, originata da una banale frase della concorrente del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini.

GF, volano stracci tra Alessio Falsone e Perla Vatiero: "Rispondi sempre di m****" [VIDEO]

Perla era intenta a preparare le crepes nella cucina della Casa del GF, quando Alessio le si è avvicinato e si è lamentato dell'eccessiva quantità d'olio usata dalla gieffina. La risposta di Perla ha infastidito ancora di più Falsone, che ha poi sbottato:

"Rispondi sempre di m****, sempre male...è il modo in cui rispondi che...ti voglio bene proprio. Rispondi sempre di m**** e poi dici che non è così?"

Perla ha risposto allibita che non capiva perché lui se la prendesse così, ma Alessio ha proseguito dicendo che prima rispondeva male e poi toccava sempre a lui rincorrerla e abbracciarla, per chiederle un confronto e far pace. A queste parole, Perla ha lasciato la cucina e si è rifugiata in camera da letto, dove è stata raggiunta dal gieffino. Perla gli ha rinfacciato le risposte che lui le ha dato:

"Questa è una tua percezione che ti ho risposto male, ma poi hai detto altre cose...io già sto per cavoli miei, non devi metterci anche il tuo..."

La discussione tra i due è proseguita e nessuno sembrava in procinto di chiedere scusa, finché Alessio non ha abbracciato Perla e la ragazza ha commentato: "Non ho 15 anni, non è successo niente, mi ha solo infastidito cosa hai detto".

