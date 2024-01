Grande Fratello, direttive dal confessionale rivelate da Anita Oliveri: "Dobbiamo tenere un profilo basso"

Gossip TV

La giovane romana ha rivelato ai suoi coinquilini di essere stata informata dagli autori del caos che sta accadendo negli ultimi giorni nel reality show.

Dopo l'addio di Beatrice Luzzi in seguito all'improvvisa scomparsa del padre, il comportamento della maggior parte dei concorrenti del Grande Fratello è sotto accusa per aver mostrato un atteggiamento disinteressato e insensibile nei confronti del dolore dell'attrice romana.

Grande Fratello, Anita Oliveri informata dagli autori?

I gieffini che hanno particolarmente indignato i telespettatori sono stati Giuseppe Garibaldi, Anita Oliveri, Letizia Petris, Paolo Masella e Massimiliano Varrese. Loro nello specifico si sono interessati ad aperitivi mancati, manifestando la stessa goliardia di sempre anche in un momento in cui altri inquilini hanno chiesto espressamente di tacere o evitare esternazioni esagerate di urla e canti. A mezzanotte si è festeggiato il compleanno di Massimiliano anche se la festa vera e propria ci sarà questa sera, l'attore romano ha sentito il bisogno di fare un discorso solenne sul suo percorso manifestando un certo dispiacere di non festeggiare gli anni in sordina per via del lutto di Beatrice. Un monologo che è sembrato a molti forzato confermato dalle recenti indiscrezioni che arrivano dalla Casa. Anita sembra che si uscita da confessionale e abbia messo in guardia tutti i suoi compagni d'avventura invitandoli a mantenere un profilo basso perché il loro atteggiamento non sta piacendo al pubblico.

"Mi hanno chiesto in confessionale di tenere un profilo basso. Fuori 4 cretini stanno facendo casino”, avrebbe detto Anita definendo appunto parte dei telespettatori "cretini.

Fuori la Casa il clima è incandescente e la maggior parte del pubblico sta chiedendo a gran voce provvedimenti contro alcuni concorrenti. Anche se Signorini ha affermato di essere "senza parole" per il comportamento di alcuni concorrenti, non è ancora chiaro se riceveranno provvedimenti severi o saranno semplicemente rimproverati verbalmente.

