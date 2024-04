Grande Fratello: diffuse le dichiarazioni di Rosy Chin che avrebbero portato Beatrice Luzzi ad agire per vie legali

E' stato divulgato l'audio di Rosy Chin per il quale lo staff di Beatrice Luzzi, sua ex compagna d'avventura al Grande Fratello, ha intimato querele ieri, attraverso i canali social ufficiali dell'attrice romana.

La chef italo-cinesi avrebbe parlato dei figli della Luzzi come capi fandom dell'ex gieffina. In merito a questo, è intervenuto il suo staff affermando di voler agire per vie legali contro un'ex concorrente del reality:

"In relazione a quanto emerso su vari social network, riguardo le dichiarazioni di una ex concorrente del Grande Fratello 2023 sui figli di Beatrice Luzzi, a quanto pare additati come protagonisti di ruoli che potrebbero comportare dei rischi per il loro presente e per il loro futuro, siamo costretti a ricordare a tutti che l’esposizione di minori in contesti pericolosi, oltretutto senza contraddittorio, è penalmente perseguibile e che, ove si ripetessero fatti simili, agiremo per vie legali senza preavvisi."