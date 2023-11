Grande Fratello, da dicembre nuova programmazione! Ecco quando andrà in onda il reality!

Gossip TV

Dopo diversi rumors, sembra certo che il GF, da dicembre, andrà in onda con un doppio appuntamento. Ecco in quale giorno!

Dopo i disguidi con la messa in onda di questa settimana, sembra che Mediaet abbia finalmente trovato una soluzione per il Grande Fratello: il reality condotto da Alfonso Signorini tornerà al doppio appuntamento da dicembre e in un giorno davvero particolare.

GF, ecco quando andrà in onda il reality di Canale5

Secondo TvBlog, sembra che il GF andrà in onda di sabato sera a partire dal 2 dicembre, entrando così in sfida diretta con le ultime puntate del dancing show di Ballando con le Stelle, la cui finale si terrà il 23 dicembre. Una decisione che sembra dipendere dal tentativo di alzare ulteriormente gli ascolti del programma, risollevatisi dopo l'entrata di Perla Vatiero nella puntata di giovedì sera.

Il sito di informazione riporta così che:

"Da sabato 2 dicembre, infatti, il Grande Fratello conquista anche il sabato sera di Canale5 per ben 5 settimane (e non più 4 come inizialmente previsto) fino a ridosso delle festività natalizie. Il programma prodotto da Endemol Shine Italy se la dovrà vedere, dunque, contro le ultime puntate di Ballando con le Stelle 2023. Strategia questa anticipata da queste colonne e che ora siamo in grado di confermarvi, con l'aggiunta di sabato 30 dicembre"

La messa in onda del reality ha subito non poche variazioni in queste settimane, compatibilmente con il ritorno di Io Canto generation e altri programmi del palinsesto. A partire dalla prossima settimana, il GF dovrebbe andare in onda il lunedì e il mercoledì, in modo da lasciare il giovedì alla trasmissione condotta da Gerry Scotti.

