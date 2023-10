Grande Fratello, da dicembre addio al doppio appuntamento settimanale: ecco quando andrà in onda!

Gossip TV

Il Grande Fratello potrebbe cambiare programmazione e a partire da dicembre il reality non andrà in onda con il consueto appuntamento bisettimanale. Ecco cosa sappiamo!

La nuova edizione del Grande Fratello è iniziata poco più di un mese fa, tra novità e sorprese. Il reality, pur risultando molto seguito, non riesce ancora a persuadere il pubblico e nelle battaglie a colpi di share ne esce spesso sconfitto. In attesa di scoprire chi sarà eliminato con il televoto di lunedì prossimo, nelle scorse ore si è diffusa in maniera insistente una voce su un cambio di programmazione della trasmissione Mediaset di Canale5. Secondo queste voci, infatti, sembra che il reality condotto da Alfonso Signorini perderà il suo consueto doppio appuntamento settimanale.

GF, il reality da dicembre non andrà più in onda due volte a settimana

Le innovazioni apportate al cast dei gieffini, tra concorrenti vip e nip, e la riduzione dell'elemento trash nella trasmissione non hanno risollevato del tutto le sorti del GF, tanto che dal mese di dicembre il programma non andrà in onda con il consueto appuntamento settimanale, ma si ridurrà alla sola serata del giovedì. Dovremo, quindi, dire addio al GF anche a inizio settimana, con la serata del lunedì, la peggiore per la trasmissione in termini di share. Non bastano infatti le beghe tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese, rivali anche nell'ultimo televoto che ha visto trionfare la rossa attrice, né le (debolissime) ship che gli autori cercano con ogni mezzo di far nascere, al momento, infatti, gli ascolti del Grande Fratello non riescono a soddisfare del tutto.

A svelare l'indiscrezione è stato il profilo Master-CiaoMaurizio, che ha svelato l'indiscrezione secondo cui da dicembre 2023 non andrà più in onda il GF con il suo doppio appuntamento, ma la serata del lunedì sarà affidata alla nuova edizione di Zelig:

"CLAMOROSO: da dicembre il Grande Fratello non andrà più in onda il lunedì, dove arriverà Zelig. #ascoltitv"

CLAMOROSO

da dicembre il #Grandefratello non andrà più in onda il lunedì, dove arriverà #Zelig#ascoltitv — Master-CiaoMaurizio (@MasterAb88) October 27, 2023

Scopri le ultime news su Grande Fratello