Grande Fratello, contro Beatrice Luzzi si scaglia anche il fratello di Giuseppe Garibaldi: "Incita all'odio!"

Gossip TV

Su Beatrice Luzzi, concorrente del Grande Fratello, si è espresso anche il fratello di Giuseppe Garibaldi. Ecco cosa ha detto!

L'antipatia di Giuseppe Garibaldi per Beatrice Luzzi sembra essersi esteso anche ai suoi famigliari: il fratello dell'attuale concorrente del Grande Fratello si è espresso contro l'inquilina ed ex interesse amoroso del nip, usando parole non proprio cordiali.

GF, il fratello di Giuseppe Garibaldi contro Beatrice Luzzi

Inizialmente, Beatrice e Giuseppe avevano sorpreso pubblico e inquilini con la loro storia d'amore: ignorando la differenza d'età e di esperienze di vita, i due gieffini si sono dichiarati interessati l'uno all'altra, per poi ritrovarsi, dopo soli 15 giorni, a scontrarsi pesantemente, con accuse di manipolazione da parte del concorrente nip verso l'attrice di Vivere. Al contrario, al di fuori del reality di Canale5, i fan di Beatrice erano sempre più convinti che Garibaldi l'avesse avvicinata per strategia, conscio del suo potere mediatico.

Tuttavia, la situazione tra loro si era incrinata con l'addio di Samira Lui, per la quale Giuseppe aveva una forte cotta, dalla Casa: la sua eliminazione ha mandato in crisi Garibaldi e da allora la situazione con Beatrice si è incrinata irrimediabilmente, tanto che, dopo l'ultima puntata, Giuseppe ha giurato di fare di tutto pur di vederla uscire dal reality e non smette mai di lamentarsi con gli altri gieffini della situazione che avevano vissuto.

Ora, oltre a lui, anche suo fratello Nicola ha avuto da ridire sul comportamento di Beatrice, soprattutto dopo che l'attrice si è lasciata andare a uno sfogo contro il fratello, per alcune affermazioni rivoltele:

'Giuseppe ha fatto giochi'...Lei voleva la storia d'amore, voleva sposarsi con Giuseppe, dopo una settimana di conoscenza...Perché doveva mettersi con una persona che considera 'ignorante, stupido, diverso da lei, che ha 20 anni di meno'. Questa donna non vuole che le siano nominati i figli, ma nomina la madre degli altri. Giuseppe quando ha nominato i figli voleva dire che è una donna caparbia, testarda, che va dritta per la sua strada! Lei è brava a far innervosire le persone e incitare odio e poi fare la vittima"

Scopri le ultime news su Grande Fratello