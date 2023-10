Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi smaschera Beatrice Luzzi dopo la diretta: "Mi ha parlato male di tutti"

Gossip TV

Giuseppe Garibaldi durissimo contro Beatrice Luzzi dopo la puntata del Grande Fratello.

Giuseppe Garibaldi è tornato all'attacco contro Beatrice Luzzi dopo l'ultima puntata del Grande Fratello, che ha visto l'attrice trionfare ancora una volta al televoto. Infastidito e dispiaciuto per la nomination ricevuta, il giovane concorrente si è lasciato andare a un duro sfogo in cui ha smascherato l'attrice.

Il rancore di Giuseppe Garibaldi

La puntata di ieri del Grande Fratello è stata davvero tosta per Giuseppe Garibaldi che, dopo essersi reso protagonista di un duro scontro in diretta con Beatrice Luzzi, è finito in nomination. Una situazione che ha destabilizzato il giovane concorrente, il quale parlando con Paolo Masella ha dichiarato:

A me quello che rosica di più è il messaggio che esce. Quante volte lei non ha chiesto scusa, perché qui la persona sbagliata sto passando io. Lei quante volte mi ha parlato male di tutti, di tutti. Non mi ha mai risparmiato nessuno. Mi ha parlato male di tutti e io sono sempre stato zitto. E con quale faccia poi dovevo venire da voi e fare finta di niente, ridere e scherzare quando poi sapevo che lei parlava di tutti male?

Rancoroso e deluso dal comportamento di Beatrice, Giuseppe ha poi continuato il suo sfogo commentando l'esito del televoto:

Non ho mai detto una parola contro di lei, in un mese e mezzo che sono qui, mai. Sono l’unico. Lei non si è mai ribassata a chiedere scusa a nessuno, con tutte le cose brutte che ha detto di tutti, mai ha chiesto scusa. Eppure ancora oggi tutti la vogliono...

E quando ha parlato in piscina male di Max non era per il discorso del bacio che ero geloso, ma era rivolto a Max insieme ad Alex erano i protagonisti e gli antagonisti. La gira come vuole [...] Se esco io settimana prossima pago tutta l’Italia per farle votare contro, tutta l’Italia. E lo faccio veramente, perché io arrivo dove voglio.

