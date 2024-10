Grande Fratello, concorrenti preoccupati, puntata rimandata: "il reality va male"

Gossip TV

Gli inquilini del Grande Fratello sembra abbiano capito il motivo per cui è saltata la puntata di questa sera che andrà in onda lunedì 14 ottobre.

La puntata prevista per oggi, giovedì 10 ottobre del Grande Fratello non andrà in onda su Canale 5. Al suo posto verrà trasmesso il popolare dramma turco Endless Love. La decisione presa da Mediaset è strategica, poiché intende evitare una sfida diretta con la seguitissima fiction Don Matteo 14, che farà il suo ritorno sugli schermi a partire dal 17 ottobre.

Grande Fratello, Luca Calvani commenta la sospensione della puntata di questa sera: "Non stiamo andando come previsto"

Questa mossa è volta a preservare gli ascolti, spostando l'attenzione su una programmazione alternativa in un momento in cui la concorrenza televisiva è particolarmente intensa. Il reality show prodotto da Endemol, sarebbe dovuto andare in onda ancora per diverse settimane con un doppio appuntamento ma gli ascolti deludenti hanno, almeno per il momento, cambiato i piani.

La prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello ha registrato un picco in negativo nella storia intera del programma le cui origini risalgano al lontano 2000. Il realuity show condotto da Alfonso Signorini è arrivato a totalizzare meno di 2 milioni di spettatori con uno share intorno al 16%. Numeri davvero deludenti per cui si deve, inevitabilmente correre ai ripari. Al momento è dunque sospeso il doppio appuntamento settimanale del giovedì. I concorrenti si sono trovati dunque all'improvviso cambio di programmazione domandandosi il motivo.

"Quando è stato chiesto alle ragazze di Non è la Rai, hanno risposto con sicurezza: ‘ovvio che giovedì ci sarà la puntata’, quindi perché non ce l’hanno detto subito?" si è chiesto Michael Castorino, manifestando perplessità sul fatto che il cambio di programmazione non sia stato comunicato prima. In seguito, i concorrenti hanno cercato di capire le ragioni dietro questa decisione, con Javier Martinez che ha ipotizzato che la rete potrebbe avere bisogno di quello spazio per dare priorità ad altri programmi.

A quel punto, Lorenzo Spolverato ha avvertito i compagni di non approfondire troppo la questione, poiché non era un argomento di cui discutere. In risposta, Luca Calvani ha condiviso il suo pensiero, dicendo:

"Lorenzo ha ragione. E poi è comprensibile, stanno cercando di dare una spinta al programma per farlo decollare. Significa solo che non stiamo andando come previsto, tutto qui."

