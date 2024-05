Grande Fratello, Perla Vatiero sbotta furiosa sui social: "Non fate che parlare di Perla, ora basta"

Gossip TV

Perla Vatiero, vincitrice dell'ultima edizione del GF, si è lasciata andare a un lungo sfogo sui social. Ecco cosa ha dichiarato!

La vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello, Perla Vatiero, è stata attaccata dagli haters sui social e, stanca dei commenti negativi, ha deciso di pubblicare un lungo sfogo sulla sua pagina Instagram, lamentandosi della crudeltà di molti suoi follwers.

GF, Perla Vatiero: ancora attacchi per le sue sponsorizzazioni!

Dopo la vittoria al Grande Fratello, il reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini, Perla Vatiero è tornata alla sua vita di tutti i giorni, dividendo il suo tempo tra le sponsorizzazioni richieste dal suo nuovo lavoro come influencer e la storia d'amore con Mirko Brunetti. I Perletti, come sono stati soprannominati nella Casa, nonché nome della community di fan della coppia, vivono felici la loro relazione, ricucendo un rapporto che, dopo Temptation Island sembrava irrecuperabile.

La partecipazione al GF, infatti, ha portato fortuna a entrambi e ha permesso loro di chiarire alcuni aspetti della loro relazione che il reality delle coppie non aveva permesso di esplorare. Più innamorati che mai, Mirko e Perla si godono la loro vita insieme e, attualmente, hanno deciso di trascorrere qualche giorno in un resort per rilassarsi.

Tuttavia, a destare preoccupazioni nella vincitrice del reality di Canale5 è il lavoro da influencer: Perla, infatti, è finita nel mirino del Codacons, a causa di alcune sponsorizzazioni poco chiare o nelle quali mancava la dicitura adv. Il presidente del Codacons aveva promesso di indagare, anche se di recente a finire nella bufera è stato il manager della gieffina.

Stando a ciò che ha riportato il giornalista Alessandro Rosica, infatti, l'agenzia a cui si è affidata la vincitrice del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini avrebbe ordito una truffa ai danni della gieffina, come già accaduto in passato con altri clienti vip. Tuttavia, Perla non è sembrata turbata da queste accuse e anzi ha deciso di pubblicare un lungo post in cui difendeva a spada tratta il suo manager. La vincitrice del GF, infatti, si è detta inorridita dalle pesanti accuse rivolte all'agenzia con cui collabora e che si tratta ovviamente solo di calunnie.

GF, Perla Vatiero risponde ai commenti degli haters: "Parlate solo di Perla"

Con lei, tuttavia, gli haters non hanno ancora terminato e, infatti, Perla Vatiero è stata di nuovo attaccata sui social dai suoi detrattori e, stanca, ha pubblicato un video in riposta ai tanti commenti negativi ricevuti.Come dicevamo, Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono concessi una romantica vacanza in un resort per staccare la spina e godersi qualche giorno di relax.

Ma, prima di godersi questo momento tutto per loro, Perla ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e ha pubblicato un video in cui ammetteva di essere stanca di sentir sempre parlare solo di lei e delle critiche ricevute per il suo lavoro da influencer. La gieffina ha lasciato intendere che molti haters hanno deciso di accanirsi su di lei perché è un personaggio in vista e, dunque, è un modo per cavalcare il suo successo, umiliandola e diffamandola.

Su Instagram, Perla ha dichiarato:

"Ciao ragazzi, noi siamo appena arrivati qui al resort. Come vi ho accennato vorremmo staccare la spina due giorni però prima volevo parlarvi di una cosa molto importante, visto che sono due giorni in cui si parla solo di Perla. Capisco che parlare di Perla può far comodo, ma questa situazione mi sta stancando e mi fa star male. [...] Tutto questo mi sembra qualcosa di veramente esagerato, continuare a screditare Perla e ciò che fa Perla. Con questo metto un punto alla situazione, ora mangio un bel toast e mi rilasso, ciao ciao”

"Parlare di Perla...screditare Perla e ciò che fa Perla"...



Sono passati mesi e ancora non capisco perché parla in terza persona...Mah 🤷



Perli' di a Perla di chiedere a Perli' se ha fatto veramente tutto onestamente...



Il fatto è che hanno mostrato le prove 🤷

Rilassate Perli pic.twitter.com/ToPejIogyy — Grazia🧘‍♀️ (@graziellalella1) May 25, 2024

