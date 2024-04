Grande Fratello, colpo di scena, Giuseppe Garibaldi contro Anita: "Con lei una sconfitta, mi scuso con Beatrice"

Gossip TV

Giuseppe Garibaldi chiude l'amicizia con Anita Olivieri con un post sui social. Al capolinea la grande amicizia dei Anibaldi che si era creata durante l'ultima edizione del Grande Fratello.

Era già nell'aria la fine dell'amicizia tra le più strette nate della recente edizione del Grande Fratello, tra Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri e dopo ieri è realtà. Il 30 enne calabrese senza troppo giri di parole, ha condiviso una Ig Stories in cui ha fatto presente di aver sbagliato con Beatrice Luzzi tutte le volte che non l'ha difesa davanti alle critiche della sua (ex) amica Anita Olivieri.

Grande Fratello, botta e risposta al veleno tra Garibaldi e Anita

Parole molto sorprendenti quelle del calabrese che in sei mesi di reality non si era mai espresso in questo modo nei confronti della giovane romana.

Ecco cosa ha dichiarato Giuseppe su Instagram:

"Con Beatrice stiamo cercando di smaltire tutto ciò che è successo tra di noi. Il mio tutelare un rapporto di amicizia con Anita è stata una sconfitta. lo ho sbagliato nei confronti di Beatrice, ho sbagliato a non proteggerla, tutelarla e difenderla. I miei sentimenti nei suoi confronti ci sono sempre stati, ma molte volte la gelosia ha reagito in mal modo. Niente è per dinamica, per hype o per follower, io non lavoro coi social. Qui si tratta di vita privata e sentimenti “.

A queste parole, Anita Olivieri ha replicato con parole altrettanto dure:

“Per me a posto così. Poi dopo che ha iniziato a seguire il mio ex dandomi motivazioni assurde. Voglio dire. Ora avete tutte le risposte. Io ho le chat dove ci sentivamo quando diceva di no. – ha continuato Anita – Paura dei Beabaldi? Tra l’altro gli ho sempre scritto io. HYPE cari amici. Finalmente la verità. Mi dispiace per gli Anibaldi. Ma io lo sapevo già che sarebbe finita così”.

<>I tanti telespettatori che seguivano con affetto i "Anibaldi" si sono domandati i motivi per cui ad oggi i due ex gieffini sono arrivati a mettere fine a loro stretto legame. Qualcuno pensa che Garibaldi voglia alimentare il fandom che lo sostiene insieme a Beatrice Luzzi altri che il calabrese abbia visto qualcosa dopo il reality che lo ha allontanato definitivamente da Anita.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .