Grande Fratello, Clizia Incorvaia accusata di aver strumentalizzato la storia del suo aborto: ecco la sua risposta!

Gossip TV

Clizia Incorvaia, ex concorrente del GF, è stata accusata di aver strumentalizzato la storia del suo aborto. Ecco come ha replicato la diretta interessata!

L'ex gieffina Clizia Incorvaia, che ha preso parte al Grande Fratello Vip qualche anno fa, aveva pubblicato nei giorni scorsi un commovente post Instagram per festeggiare il 32° compleanno di Paolo Ciavarro, suo compagno e padre del suo bambino, Gabriele, conosciuto proprio all'interno del reality di Canale5.

GF, Clizia Incorvaia accusata di aver sfruttato la storia del suo aborto: ecco come ha replicato!

Il toccante post era un omaggio al compagno e alla loro storia d'amore, iniziata nel 2020 e che ancora oggi prosegue a gonfie vele, tanto che nel febbraio 2022 è nato il piccolo Gabriele, primogenito della coppia. Oltre ad aver ricordato al suo Paolo quanto grande è l'amore che li unisce, Clizia Incorvaia ha anche svelato le difficoltà a cui sono andati incontro, tra cui un aborto prima della nascita di Gabriele. Si è trattato della prima volta che l'ex concorrente del reality di Alfonso Signorini ha deciso di raccontare, seppur solo con una frase, di questa difficile esperienza e in molti si sono lamentati, ritenendo che il racconto della perdita del loro bambino non fosse che un tentativo di strumentalizzare l'accaduto per far parlare di sé.

Tuttavia, Clizia non è riuscita a trattenersi e ha deciso di rispondere agli haters e alle loro crudeltà:

"Cia ragazze, ci sono alcuni momenti in cui mi mordo la lingua e decido di non rispondere ai famosi leoni da tastiera, ai famosi giornalisti da quattro soldi in cerca di notizie inesistenti...Perché quello non è giornalismo, il giornalismo dovrebbe informarci. Detto ciò, questa volta non posso stare zitta, subire illazioni e cretinate di questo tipo perché si tratta di un tema che mi ha fatto stare molto male, di cui ho tanto pianto e ho avuto anche paura di non farcela. Leggo 'lo ha fatto per soldi a parlare dell'aborto'. Allora io ho parlato in un post adesso, dopo quasi due anni, di questo episodio. In un post personale che è mio, nessuno mi paga. E non l'ho detto al tempo, due anni fa, perché non volevo andare in nessun salotto televisivo a parlare di questo dramma. Ma volevo affrontarlo con Paolo e sapevo che il tempo sarebbe stato d'aiuto per far rimarginare queste ferite. Tra l'altro in un momento in cui ci stavano tutti chiedendo nelle interviste, che cercavamo di avere un bambino. Quindi è stato durissimo"

Clizia ha proseguito il suo sfogo, ricordando come sui suoi profili cerchi sempre di parlare di argomenti positivi e in generale di far sentire meno sole le persone e anche la scelta di voler condividere questo momento è stato un modo per permettere alle persone che stanno affrontando la loro stessa situazione di avere un appoggio e un conforto:

"La mia vita non è una vita finta, fatta solo di cose belle, ma è una vita come quella di tutti, fatta di alti e bassi."

Scopri le ultime news su Grande Fratello