Grande Fratello, chiedono ad Anna Acciardi cosa pensa di Federica Petagna: ecco l'inaspettata risposta

Anna Acciardi e Federica Petagna hanno condiviso l'esperienza di Temptation Island quest'anno e, ora che l'onicotecnica è entrata nella Casa del GF, hanno chiesto ad Anna cosa pensasse di lei e del suo percorso. Ecco cosa ha risposto.

Anna Acciardi e Federica Petagna si sono fatte conoscere dal pubblico dei reality partecipando all'ultima edizione di Temptation Island, ma mentre per la prima l'esperienza in tv si è conclusa con l'addio da single al programma di Canale 5, per l'onicotecnica campana la partecipazione alla trasmissione di Filippo Bisciglia le ha poi aperto le porte al Grande Fratello. Sui social, di recente, all'ex fidanzata di Alfred Ekhator hanno chiesto cosa pensasse di Federica ed ecco la risposta inaspettata di Anna Acciardi.

GF, Anna Acciardi e quell'inaspettata stoccata a Federica Petagna

Molto attiva sui social, Anna Acciardi ha detto la sua sulla situazione che Federica Petagna sta vivendo all'interno della Casa del GF. L'ex protagonista di Temptation Island, infatti, si è ritrovata al centro di rumors e segnalazioni, dopo l'ingresso nel programma di Stefano Tediosi, ex tentatore con cui ha intrapreso una frequentazione. Tediosi, infatti, ha rivelato che altri personaggi legati al programma condotto da Filippo Bisciglia gli avrebbero raccontato di aver avuto un flirt con Federica.

I fan si dividono tra chi crede fermamente a Petagna e chi, invece, ritiene che ci sia un fondo di verità nei diversi rumors che hanno iniziato a circolare dopo l'arrivo di Federica al GF. Ma sul comportamento della gieffina e sulla veridicità dei flirt che l'hanno vista protagonista, ecco che arrivano le parole di Anna Acciardi.

Quando sui social le è stato chiesto cosa pensasse della situazione di Federica, Anna ha replicato che la verità viene premiata e che bisogna perciò essere onesti fino alla fine: "Che la verità viene sempre premiata, seppure scomoda. Siate sinceri sempre!". Le parole di Anna potrebbero riferirsi alle tante smentite di Federica dei flirt che le sono stati attribuiti, ma chissà che non sia un riferimento anche all'ex Alfred Ekhator e alle tante bugie che le ha detto nel corso della loro storia. Anna ha anche smentito con forza di aver lanciato una stoccata a Federica e di avere delle rimostranze nei suoi confronti. A detta dell'ex protagonista di TI, infatti, la situazione di Federica la lascia del tutto indifferente e non ha intenzione di schierarsi né a favore, né contro la gieffina.

Anna Acciardi smentisce i rumors di una storia con un ex tentatore

Anche su Anna, nelle ultime settimane erano circolati diversi rumors che la riguardavano: stando a diverse segnalazioni, l'ex fidanzata di Alfred era stata avvistata in compagnia di un noto ex tentatore di TI: stiamo parlando di Yousif Elshafi.

L'influencer e gossippara Deianira Marzano, infatti, ha pubblicato una segnalazione che li vedeva insieme in un centro commerciale e intenti a baciarsi in un parcheggio. Il rumor era accompagnato da qualche scatto, sebbene molto sfocato. Anche l'ex fidanzato di Anna, Alfred si è detto felice per lei, se la news si fosse rivelata vera, perché Anna è stata una persona importante per lui e non può che augurarle il meglio.

Date le insistenti voci di un nuovo flirt, Anna ha deciso qualche giorno fa di rivelare come stanno le cose e chiarire di che natura sono i suoi rapporti con Yousif. Perciò, sui social, ha postato un lungo messaggio nel quale ha dichiarato: "Io e Yousif siamo amici. Questo weekend siamo stati TUTTI insieme a Roma. Al centro commerciale eravamo insieme ma NON SIAMO MAI STATI IN UN PARCHEGGIO A BACIARCI. Mi sta bene che parliate di me ma sarebbe giusto che diciate il vero e non che diffondiate solo FAKE NEWS".

