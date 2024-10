Grande Fratello, chi sarà l'eliminato tra Helena Prestes, Yulia Clayton Norcross, Michael Castorino, Tommaso? I Sondaggi

Gossip TV

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta l'ottavo appuntamento con il Grande Fratello. Al televoto si sfidano Helena Prestes, Yulia Bruschi, Clayton Norcross, Michael Castorino, Tommaso Franchi e Amanda Lecciso. Chi sarà l'eliminato ? Ecco cosa dicono i sondaggi.

Nella puntata di stasera decreterà il secondo concorrente dell'edizione che dovrà lasciare la Casa dopo Clarissa Burt. Chi dovrà dire addio per sempre all'avventura del Grande Fratello? Il concorrente a rischio, secondo i sondaggi online, sarebbe Michael Castorino.

Sul forum del Grande Fratello. Al primo posto si posiziona Helena con il 31%. Al secondo posto, Tommaso con 19%. Al terzo, Clayton con il 14% e al quarto Yulia, al quinto Amanda e al sesto posto si posiziona Michael Castorino

Sul Realy House, al primo posto si posiziona Helena con il 27%. Al secondo posto, Tommaso con 20%. Al terzo, Yulia con il 18%, al quarto Amanda Lecciso con il 15%, al quinto Clayton e al sesto Michael Castorino.

Questa sera, 14 ottobre 2024, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini, con Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli in studio. L'attenzione sarà concentrata sull'esito del televoto, che determinerà chi tra Amanda, Clayton, Helena, Michael, Tommaso e Yulia dovrà lasciare la Casa. Intanto, nella Casa, Enzo Paolo è alle prese con la gelosia per le attenzioni di Clayton verso sua moglie Carmen, mentre per Eleonora e Ilaria, ex ragazze di Non è la Rai, sono previste sorprese emotive da parte dei loro cari.

