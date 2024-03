Grande Fratello, chi sarà il preferito tra Simona, Anita, Garibaldi, Federico o Massimiliano? I sondaggi

Gossip TV

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il quarantaquattresimo appuntamento con il Grande Fratello. Al televoto si sfidano Giuseppe Garibaldi, Federico Massaro, Anita Olivieri, Simona Tagli e Massimiliano Varrese.​ Chi sarà il preferito? I sondaggi.

Nella puntata di stasera il televoto non è ad eliminazione. Il concorrente meno votato andrà in nomination nella puntata del 18 marzo prossimo. I sondaggi premiano con una netta preferenza Simona Tagli, mentre per meno preferito e quindi a rischio, ci sarebbero Anita e Federico.

Sul forum del Grande Fratello. Al primo posto si posiziona Simona con il 43%. Al secondo posto, Federico con il 16% e al terzo posto Giuseppe con il 15%, quarto Massimiliano e ultimo Anita con il 12%.

Sul forum del Grande Fratello. Al primo posto si posiziona Simona con il 55%. Al secondo posto, Garibaldi con il 15% e al terzo posto Anita Oliveri con il 10%, quarto Massimiliano e ultimo Federico con il 9%.

