Grande Fratello: chi sarà il preferito Amanda Lecciso, Helena, Lorenzo Spolverato, Luca, Shaila e Federico ? I sondaggi

Gossip TV

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il quindicesimo appuntamento con il Grande Fratello. Al televoto si sfidano Amanda Lecciso, Helena Prestes, Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Shaila Gatta e Stefano Tediosi. Chi sarà il preferito?

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il quindicesimo appuntamento con il Grande Fratello. Al televoto si sfidano Amanda Lecciso, Helena Prestes, Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Shaila Gatta e Stefano Tediosi. Chi sarà il preferito? I sondaggi.

Grande Fratello Vip, chi sarà il preferito tra Amanda Lecciso, Helena Prestes, Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Shaila Gatta e Stefano Tediosi? I sondaggi

Nella puntata di stasera il televoto non è ad eliminazione. Ci sono sei concorrenti in nomination a giocarsi due immunità. Il pubblico sarà chiamato a votare il proprio concorrente preferito e al momento in cima alle preferenze, c'è Helena Prestes.

Sul forum del Grande Fratello. Al primo posto si posiziona Helena con il 39%. Al secondo posto, Luca con 23%. Al terzo posto, Lorenzo con il 15%, al quarto Shaila, al quinto Stefano con il 6% e infine Amanda all'ultimo posto.

Grande Fratello: anticipazioni della puntata di martedì 26 novembre

Martedì 26 novembre in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Grande Fratello, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Continua il gioco delle coppie, ma Grande Fratello ama rimescolare le carte.

Questa sera i 5 concorrenti in Tugurio avranno la possibilità di tornare in Casa e ricongiungersi così con le loro metà, ma non sarà facile e, soprattutto, non tutti ci riusciranno. Sorpresa per Helena che riabbraccerà la sua carissima amica Dayane Mello. E una sorpresa attende anche Tommaso.

A partire da stasera Pamela e Ilaria, le “Non è la Rai”, verranno separate e proseguiranno la loro corsa verso la vittoria singolarmente.

Infine, il verdetto del televoto: chi verrà salvato tra Amanda, Helena, Lorenzo, Luca, Shaila e Stefano?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .