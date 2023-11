Gossip TV

Oggi, lunedì 27 novembre, andrà in onda il ventiduesimo appuntamento con il Grande Fratello. Al televoto si sfidano Angelica Baraldi, Rosy Chin e Vittorio Menozzi.

Grande Fratello chi sarà eliminato tra Angelica, Rosy e Vittorio? Ecco cosa dicono i sondaggi

Nella puntata di stasera è prevista una nuova eliminazione. Il televoto è in positivo: i telespettatori sono chiamati a rispondere alla domanda “chi vuoi salvare? I sondaggi sono molto chiari e a rischio è Angelica Baraldi.

Sul Reality House, al primo posto si posiziona Vittorio con il 51%. Al secondo posto, Rosy con il 29%. Al terzo posto, Angelica con 20%.

Sul forum del Grande Fratello, al primo posto, troviamo Vittorio con 57%, a seguire Rosy e chiudere ancora Angelica con il 14%.

Gf Vip, il preferito della Casa

Per ciò che concerne il preferito dalla Casa, su Realiy House, al primo posto, questa settimana, si posiziona per la prima volta, Beatrice Luzzi Al secondo posto, Vittorio, al terzo, la new entry Perla Vatiero. A chiudere la classifica, Paolo Masella e Rosy Chin.

Sul Grande Fratello Forum conferma la prima posizione Beatrice Luzzi, seguita da Vittorio. Al terzo posto ​Grecia Colmenares. A chiudere la classifica del preferito della Casa, Marco Maddaloni.

