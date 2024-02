Grande Fratello: Chi è Simona Tagli? Anni, Compagno, Instagram

Gossip TV

Grande Fratello: Ecco chi è Simona Tagli

Simona Tagli nasce a Milano sotto il segno dei Pesci, il 22 febbraio del 1964; dunque, a breve compirà 60 anni. In tenera età studia danza, ma ben presto inizia a lavorare come modella. Muove i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando come comparsa nel programma Popcorn. Dopodiché, compare anche in altre trasmissioni, come Drive In e I-taliani, mentre nel 1987 diventa una valletta per diverse trasmissioni, ma nel 1991 diventa la valletta di Domenica In. Nel 1992 è la conduttrice di Le Colombiadi, e sempre nello stesso anno incide una canzone dance, Uhmm bellissimo. Negli anni a venire, è la co-conduttrice di programmi, come Il grande gioco del mercante in fiera.

Nel 1998 Playboy le dedica la copertina, ed anche un servizio all'interno della rivista. Successivamente, è alla conduzione di Telethon, mentre nel 2002 esce il suo cd Ti amo. Nel 2005 vive la sua prima esperienza del reality show, partecipando a La talpa, e l'anno successivo la ritroviamo nel cast de L'Isola dei Famosi. In seguito, ogni tanto viene ospitata in qualche programma, ed ogni tanto organizza eventi. Nel 2011 dice addio al mondo dello spettacolo per aprire un salone di bellezza per mamma e bambini. Nel 2016 si candida per il consiglio comunale di Milano nelle liste di Fratelli d'Italia, ma non viene eletta.

Attualmente, dovrebbe essere single, ma ha avuto delle relazioni amorose degne di nota in passato. Ad esempio, è stata sentimentalmente legata ad Antonio Zequila per sette anni, ed ha avuto un'intensa love story con Francesco Ambrosoli, dal quale ha avuto una figlia.

Ad oggi, è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello. Ha varcato la soglia della porta rossa in occasione della diretta di lunedì 5 febbraio 2024. Il suo profilo Instagram, @simona_tagli_official, al momento conta più di 60.000 follower, numero che, con alte probabilità, vista la sua partecipazione al noto reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, è destinato a crescere.

