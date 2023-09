Grande Fratello: chi è Marco Fortunati? Biografia del nuovo concorrente del reality show

Gossip TV

Fra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello c’è Marco Fortunati. Scopriamo qualcosa della sua vita, professionale e privata.

In un momento di tranquillità nella casa del Grande Fratello, il macellaio Paolo e Marco Fortunati scambiavano due chiacchiere per conoscersi meglio. In questa nuova edizione 2023 del GF stiamo tutti sperimentando, autori e spettatori, della versione mista del reality show che mette insieme, nella casa più spiata d'Italia, concorrenti famosi e non famosi. Il televoto deciderà chi potrà rimanere proseguendo l'avventura e chi dovrà uscire. Ma a proposito di conoscenza, proviamo a scoprire qualcosa in più proprio su Marco Fortunati.

Marco Fortunati: chi è il concorrente del Grande Fratello 2023?

“Io sono molto cambiato con lei e delle volte me ne rendo conto quando sono lontano da lei, mi ha aiutato a cambiare”, dice Marco Fortunati in un momento di scambio di confidenze, ascoltato e visto dall'occhio e dall'orecchio del Grande Fratello. Il ragazzo parla della sua fidanzata Francesca Monteleone con cui ha una relazione da almeno sei anni.

Marco Fortunati ha 31 anni essendo nato a Bologna il 18 novembre 1991. In un universo parallelo è uno sciatore professionista, ma non in questo purtroppo. A causa di numerosi infortuni ha dovuto abbandonare la carriera agonistica e oggi fa il maestro di sci quando gli appennini si ricoprono di neve. D'estate invece è istruttore di kite. Mare e neve sono dunque due delle principali passioni che lo impegnano anche e soprattutto a livello atletico. Da questo punto di vista, il suo account Instagram dichiara apertamente quanto siano scolpiti i suoi addominali con tanti scatti finti posati, come facciamo tutti i con i social. Il suo profilo infatti è molto ragionato, più che spontaneo, come se già fosse destinato a una vita da VIP.

Abbiamo detto mare e neve, dunque, passioni alle quali aggiungiamo il suo adorato Jack Russell che ha una pagina Instagram tutta sua e un bolide a cui tiene particolarmente, una Mustang di colore blu. Un'altra professione, forse la prima, di Marco Fortunati è quella di tassista. Come si legge sul sito del Grande Fratello, il suo motto è "Dove finisce la benzina inizia la volontà".