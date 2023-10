Grande Fratello: Chi è Jill Cooper? La personal trainer e le televendite

Gossip TV

Nuova arrivata nella casa del Grande Fratello è un volto conosciuto da anni come una delle regine del fitness e della cura del corpo, in trasmissioni televisive e come personal trainer dei concorrenti proprio del Grande Fratello e di molte star. Ma conosciamo meglio Jill Cooper.

Appare come concorrente del Grande Fratello, ma non è un mondo totalmente nuovo quello della trasmissione, per Jill Cooper, che nelle precedenti edizioni è stata la personal trainer dei concorrenti. Ora lo è diventata lei stessa, concorrente, entrando in corsa, come è giusto per una regina del fitness come lei.

Molto amata sui social, con oltre 240 mila follower su Instagram che apprezzano le sue foto e le storie a tema fitness, propone allenamenti semplici, da fare in ogni condizione e senza la necessità di strumenti difficili da trovare nella vita quotidiana. La sua teoria: pochi minuti ogni giorno, con costanza, anche solo una decina di minuti, per restare in forma. Ma l'importante è non saltare l'allenamento.

Chi è Jill Cooper, nuova concorrente del Grande Fratello

Nata a Wichita, in Kansas, alla fine degli anni '60, si è trasferita a 20 anni in Italia, dopo aver studiato alla prestigiosa Tish School of the Arts di New York. Si è laureato alla American University di Roma, dove vive con il marito Alessandro Carbone, con il quale ha fondato un marchio di abbigliamento a tema. Sono una ventina d'anni che il suo nome è diventato conosciuto a un pubblico ampio, dopo che ha iniziato a partecipare ad alcune trasmissioni televisive come insegnante di fitness e personal trainer. Con questo ruolo è stata coinvolta nelle prome due stagioni di Amici, diventando poi un volto noto per televendite a tema sportivo.

Ha pubblicato più libri sul benessere del corpo e il giusto modo con cui intendere l'esercizio fisico. Venti anni fa è stato pubblicato il primo, Conquista il tuo corpo. Riprendi potere sul fisico per riprendere potere nella vita. Cinque anni dopo ecco Centouno modi per essere sani, belli e con un corpo mozzafiato senza rinunciare ai piaceri della vita e poi Il modo più facile per combattere la cellulite. È stata personal trainer di molte celebrità del mondo dello spettacolo come Paola Barale, Maria De Filippi e Alessia Marcuzzi.