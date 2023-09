Grande Fratello: Chi è Heidi Baci, commerciante e modella nella Casa?

Gossip TV

Heidi Baci, di origini albanesi, concorrente della nuova edizione del Grande Fratello, lavora come commerciante ma nei suoi 25 anni c'è stato spazio anche per una carriera di modella e persino di attrice...

Tra le "Not Important Person" che prendono parte alla nuova edizione del Grande Fratello c'è Heidi Baci, anni 25, una single di Pescara, di orgini albanesi, che sta già facendo girare qualche testa nella Casa... oltre all'attività di imprenditrice, si è affacciata alcune volte sul mondo dello spettacolo e delle modelle.

Heidi Baci, la modella e imprenditrice nella Casa del Grande Fratello

Heidi Baci è una venticinquenne i cui genitori albanesi si sono trasferiti in Italia in cerca di una nuova vita. Attualmente Heidi vive a Pescara, dove ha un'attività di imprenditrice nell'ambito nautico, mostrando la stessa grinta di suo padre, imprenditore edile. È molto legata alla sua famiglia e ha dichiarato che, nel periodo in cui per un anno visse a Dubai, ha organizzato per mamma e papà dieci giorni da trascorrere lì tutti insieme. A proposito di affetti, all'entrata nella Casa si è dichiarata single, informazione contestata da Deianira Marzano, che ha cercato di smentirla, dandole dell'arrivista. Heidi tuttavia non ha smentito di aver avuto una storia importante, che peraltro le ha causato molte difficoltà emotive: "Non volevo rimpianti, ci pensai un anno prima di lasciarlo. Dovevo prima capire se era la noia, o se era finito l'amore".

In pochi giorni Heidi ha già fatto girare la testa di Claudio Roma e Massimiliano Varese, ma ha mostrato dubbi su entrambi, ritenendo il primo troppo affettato per i suoi gusti e il secondo troppo vecchio. Oltre all'attività di commerciante, ha cercato più volte di sfondare nel mondo dello spettacolo, lavorando occasionalmente come modella, partecipando alle selezioni di Miss Italia nel 2018 e interpretando il ruolo di un'olgettina in un film su Silvio Berlusconi, Uno di noi.

Attualmente il suo profilo Instagram vanta quasi 9600 follower.

