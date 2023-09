Grande Fratello: Chi è Alex Schwazer? Tutto sul campione che sta per entrare nella Casa

Gossip TV

Grande Fratello: Ecco chi è Alex Shwazer

Alex Schwazer nasce a Vipiteno, in Trentino-Alto Adige sotto il segno del Sagittario, il 26 dicembre del 1984; ha quindi 39 anni. Diventa un atleta a 15 anni: prima gareggia nel mezzofondo, poi passa alla marcia. Fino al 2012 Alex fa parte del Centro Sportivo Carabinieri di Bologna. Nel 2005 arriva la prima vittoria: trionfa nei Campionati italiani nella gara dei 50 km. Sempre nello stesso anno, e sempre nei 50 km, Schwazer si conquista la sua prima medaglia in ambito internazionale, ossia il bronzo ai Mondiali di Helsinki: con il suo tempo straordinario - 3 ore, 41 minuti e 54 secondi - stabilisce un record italiano, che nel 2007, a Rosignano Solvay, riesce persino a superare.

Nel 2007, ai Mondiali di Osaka, si aggiudica il bronzo. Nel 2008, invece, ai Giochi olimpici di Pechino, Alex riesce ad arrivare primo nei 50 km, e stabilisce un nuovo record olimpico. Nel 2009, ai Mondiali di Berlino, si ritira dalla gara: ha dei forti dolori allo stomaco. Agli Europei di Barcellona del 2010 Schwazer non riesce a vincere, ma gli verrà secondariamente assegnata la medaglia d'oro perché l'atleta che se l'era aggiudicata ne verrà privato per delle irregolarità nel passaporto biologico. Nel 2011, ai Mondiali di Taegu, arriva nono.

Nel 2012, Alex risulta positivo all'antidoping: il CONI prima lo esclude dalla squadra e poi lo sospende. Viene anche sospeso dal servizio, dato che è costretto a consegnare tesserino e pistola. Al termine della squalifica, nel 2016, Schwazer torna a gareggiare; tuttavia, risulta un'altra volta positivo all'antidoping. Il suo staff prova a difendersi, a respingere le accuse e addirittura a fare ricorso, ma lui viene sospeso per otto anni. Lo staff continua a parlare di manipolazioni. Nel 2021 il Gip del Tribunale di Bolzano archivia il procedimento penale per "non aver commesso il fatto", ritenendo "accertato con alto grado di credibilità razionale" che i campioni di urina "siano stati alterati allo scopo di farli risultare positivi e, dunque, di ottenere la squalifica e il discredito dell’atleta". Ad Alex, però, il tribunale elvetico impedisce di prendere parte ai giochi olimpici di Tokyo.

Oltre ad essere noto come atleta e per le tristi vicende sopracitate, è noto anche per la sua relazione con la pattinatrice Carolina Kostner. I due stanno insieme dal 2007 fino al 2012. Nel 2016, invece, Schwazer si fidanzata con Kathrin Freund, e con lei si sposa nel 2019. Dal loro amore nascono due figli.

Oggi, è pronto a varcare la soglia della famosa Porta Rossa per vivere una nuova ed esaltante avventura all'interno della Casa più spiata d'Italia: è il primo concorrente ufficiale della prossima edizione del Grande Fratello, dove racconterà la propria storia. Tuttavia, non è la prima volta che partecipa ad un reality show; nel 2021, in coppia con il medico sportivo Bruno Fabbri, è stato uno dei concorrenti di Pechino Express

