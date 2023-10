Grande Fratello, Cesara Buonamici si confessa da Myrta Merlino: quella frase che non ti aspetti

Gossip TV

Cesara Buonamici, opinionista della nuova edizione del Grande Fratello, parla di un tema importante a Pomeriggio 5.

Nuova opinionista del Grande Fratello, Cesara Buonamici sembra essere ambientata velocemente nello studio del reality show di Canale 5, dove fornisce osservazioni puntuali e talvolta pungenti ai protagonisti di questa stagione. Ospite di Pomeriggio 5, la giornalista fa una rivelazione inaspettata a Myrta Merlino.

Grande Fratello, Cesara Buonamici non lo nasconde

La nuova edizione del Grande Fratello ha visto molte novità, seguendo la nuova linea editoriale adottata dai vertici Mediaset dopo le ultime edizioni che hanno creato non poco scandalo tra il pubblico e i fan del programma. Tra le novità c’è, senza dubbio Cesara Buonamici nel ruolo inedito di opinionista del reality show di Canale 5. Una sorpresa per il pubblico, abituato a vedere la giornalista in programmi ben diversi, e una sorpresa scoprire che Cesara è un’opinionista validissima, puntuale nelle sue osservazioni, che riesce a mettere in difficoltà i concorrenti incriminati senza cattiveria o inutile caos in studio, ma anche ad essere empatica con chi lo merita.

Ospite nel salotto di Pomeriggio 5, il programma pomeridiano di Canale 5 condotto da Myrta Merlino, Cesara ha commentato il tema della puntata, ovvero il body shaming a cui devono spesso sottostare le donne del mondo dello spettacolo. La giornalista ha ammesso di non averne mai subito, pur non rientrando i tutti i canoni imposti dal mondo del piccolo schermo, ma di essere a conoscenza di questa orrenda tradizione per le donne del cinema e della moda. Poi, Cesara ha parlato un tema che le è molto caro.

“Con la prevenzione almeno il 90% di noi donne riesce a salvarsi. Siccome io sono una di quelle non posso che raccomandarlo a tutte…Effettivamente non c’è età per fare prevenzione”, ha raccontato Buonamici rivelando di aver rischiato molto tempo fa e di essersi salvata proprio prendendo in tempo quello che poteva essere un terribile male. Nel frattempo, dopo la lettera che Perla ha mandato a Mirko, Igor lancia una frecciatina inaspettata sui social.

