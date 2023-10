Grande Fratello, Igor commenta la lettera di Perla a Mirko: "Ecco perché è finita tra noi"

Gossip TV

Nel corso della quattordicesima puntata del Grande Fratello, l'ex tentatore Igor Zeetti, dopo la lettera inviata a Perla a Mirko, è intervenuto a gamba tesa parlando della relazione che ha avuto con la Vatiero.

Grande Fratello, parla l'ex tantatore Igor: "Stasera si è capito il motivo principale per cui è finita la frequentazione tra me e Perla"

La 27enne salernitana, ha volto mandare un messaggio al suo ex fidanzato Mirko in cui si è aperta molto, ammettendo che lui resta la persona più importante della sua vita. Una lettera, quella di Perla, in cui in certo senso, ha aperto il suo cuore facendo intendere di essere ancora molto legata a Brunetti, il quale è rimasto abbastanza sorpreso dell'intervento della sua ex.

Igor, che aveva iniziato una frequentazione con Perla poi terminata nel giro di poche settimane, ha commentato sui social l'accaduto, informando tutti che ora i motivi per cui tra lui e la Vatiero hanno deciso di chiudere, dovrebbe essere finalmente molto chiari. In sostanza, Perla, era ancora legata a Mirko e Igor non ha potuto che accettare la situazione:

"A chi ha parlato inutilmente - ha scritto l'ex tentatore su Instagram - stasera si è capito il motivo principale per cui è finita la frequentazione tra me e Perla. Ricordatevi sempre di essere sinceri con le persone che vi danno il cuore e si mettono in gioco per voi"

La lettera di Perla Vatiero a Mirko Brunetti:

"Ciao Mirko inutile dirti che ti seguo. Conoscendomi sai che non faccio le cose a caso. Ho postato il famoso messaggio cancellato perché sono una persona sincera. Sono stata più volte tirata in ballo come causa dei vostri problemi, lasciati andare, racconta chi sei, non dimenticare tutto sminuendo anche la nostra storia, abbiamo vissuto tante emozioni. A volte mi chiudo in me e mi fermo a pensare al passato e credimi mi viene un magone perché so che è tutto passato. Mi sono resa conto che il dolore non lo superi stando con un'altra persona, ma stando da sola. Tu sei stato l'amore più grande della mia vita, io ti porterò dentro di me"

